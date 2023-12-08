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Что известно об Андрее Лаврентьеве – новом инвесторе АМТ

Что известно об Андрее Лаврентьеве – новом инвесторе АМТ Фото: Telegram/qarmet_news
Андрей Лаврентьев – казахстанский предприниматель, председатель совета директоров АО "Группа компаний "Allur Group" и с сегодняшнего дня, 8 декабря 2023 года, новый инвестор "АрселорМиттал Темиртау" (АМТ). Что о нем известно – в материале Zakon.kz.

Андрей Лаврентьев родился 29 июня 1979 года в Алматы. Женат, воспитывает шестерых детей. Образование – высшее: окончил Высшую школу права "Адилет" по специальности "Юриспруденция".

В 2003 году выступил одним из основателей и акционером компании AllurAuto. С 2015 года – председатель совета директоров АО "Группа компаний "Аллюр", с 2017 года – председатель совета директоров АО "АгромашХолдинг KZ".

Allur – крупнейшая автомобильная компания Казахстана. Производство базируется в Костанае. Компания является официальным производителем, дистрибьютором и партнером на территории Казахстана автобрендов Chevrolet, Kia, JAC и Lada. Производственная мощность компании – 100 тыс. авто в год, доля рынка – 62%. Линейка производимых автобрендов: Chevrolet, Kia, JAC, JAC Trucks, Lada.

Также в разные годы был членом Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен", членом Совета попечителей ALMA University, одним из основателей, президентом ОЮЛ "Ассоциация Казахстанского автобизнеса" (с 2010), членом правления Союза машиностроителей Казахстана (с 2015).

С декабря 2023 года Андрей Лаврентьев является новым инвестором "АрселорМиттал Темиртау".

Имеет государственные и международные награды, премии, почетные звания:

  • Орден "Құрмет" – за вклад в социально-экономическое развитие Костанайской области, орден "Парасат" (16.12.2021).
  • Нагрудный знак "Құрметті машина жасаушы" – за значимый вклад в казахстанский автопром.
  • Юбилейную медаль "Қазақстан Конституциясына 20 жыл" – за обеспечение верховенства Конституции, становление и развитие конституционных основ Республики Казахстан, защиту конституционных прав граждан.
  • Победитель Международного конкурса Ernst&Young "Предприниматель года 2014" в Казахстане, 41-е место в списке Forbes "50 влиятельных бизнесменов РК-2020".

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