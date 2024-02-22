Как казахстанцам декларировать наличные деньги, подарки и животных

В Департаменте государственных доходов (ДГД) по Алматы 22 февраля 2024 года рассказали, как декларировать наличные деньги, подарки и животных в рамках всеобщего декларирования, сообщает Zakon.kz.

В ДГД напомнили, что в Казахстане 1 января 2024 года стартовал третий этап всеобщего декларирования. Декларацию представят руководители и учредители (участники) юридических лиц, индивидуальные предприниматели, а также их супруги.

В связи с этим Департамент госдоходов по Алматы предоставил разъяснение некоторых вопросов по декларированию задолженности, наличных денег, подарков и животных.

Декларирование задолженности физического лица

Одним из условий при заполнении "входной" декларации об активах и обязательствах является отражение долгов и требований, имеющихся на 31 декабря 2023 года.

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Граждане должны отразить в декларации свои долги перед другими физическими или юридическими лицами. Также отражаются долги, подлежащие возврату этому физическому лицу другими лицами.

Договора займа должны быть нотариально удостоверены, это обеспечит достоверное отражение размера долга и обязательств физического лица. Их необходимо нотариально удостоверить до момента подачи первоначальной декларации (срок представления до 15 сентября 2024 года).

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Отражение долгов и обязательств возможно только в первоначальной декларации, дополнения не будут приняты.

Договора банковского займа не подлежат отражению в декларации. Остальные договора, заключенные с юридическими лицами (включая микрофинансовые организации), подлежат отражению в декларации.

Декларирование наличных денег

При декларировании каждый гражданин может отразить наличные деньги в сумме не более 34,5 млн тенге (10 000 МРП). Наличие иных денежных средств подтверждается банками второго уровня.

Нормами банковского и налогового законодательства предусмотрена обязанность банков представлять в налоговые органы сведения о банковских счетах налогоплательщиков для целей налогообложения.

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Необходимо максимально полно задекларировать активы, находящиеся за рубежом и в Казахстане. В дальнейшем стоимость активов будет учитываться при определении налогооблагаемого дохода.

Декларирование другого имущества и подарков

Граждане в декларации по желанию могут указать ценное имущество стоимостью свыше 3,45 млн. тенге (1 000 МРП) за единицу.

К такому имуществу относится любое дорогостоящее имущество, находящееся как в Республике Казахстан, так за рубежом, например, культурные ценности, ювелирные изделия, породистые животные и другое ценное имущество, а также объекты незавершенного строительства.

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Указанное имущество декларируется при наличии оценочной стоимости по состоянию на 31 декабря 2023 года. При этом оценку нужно сделать до момента представления декларации (не позднее 15 сентября 2024 года).

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Ценные подарки декларируются, если они получены в виде:

недвижимости и транспорта, зарегистрированные за рубежом, доли в иностранной компании. При этом квартира, транспорт, доли участия в уставном капитале юридического лица, зарегистрированные в Казахстане, отражать не нужно;

наличных денег в пределах 34,5 млн. тенге (10 000 МРП);

доли в жилищном строительстве, ценных бумаг, цифровых активов, инвестиционного золота.

другого имущества – отражается по желанию, если стоимость за единицу такого подарка превышает 3,45 млн. тенге (1000 МРП). Такая оценка должна быть проведена независимым оценщиком по состоянию на 31 декабря 2023 года.

Декларирование животных и птиц

В декларации об активах и обязательств граждане по желанию могут задекларировать животных и птиц дорогих пород, стоимость которых превышает стоимость 3,45 млн. тенге (1000 МРП) за единицу. Например, породистый скакун, экзотическое животное или птица.

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Животные и птицы для разведения или использования в собственных нуждах декларировать не нужно. Сведения по сельскохозяйственным и домашним животным органы государственных доходов получают от уполномоченных органов.

Способы и срок представления декларации

Декларацию необходимо представить до 15 сентября 2024 года по месту своего жительства через веб-порталы "Кабинет налогоплательщика", "Электронного правительства", мобильное приложение "e-Salyq Аzamat". Также граждане вправе представить декларацию на бумажном носителе в явочном порядке.