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Покупку вагонов на средства ЕНПФ подтвердил глава МНЭ

Покупку ж/д вагонов за счет ЕНПФ объяснил министр экономики Фото: pixabay
Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров на пресс-конференции в правительстве 7 февраля подтвердил покупку железнодорожных вагонов на средства из ЕНПФ, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Нурлан Байбазаров подтвердил, что первый пул проектов был профинансирован из ЕНПФ.

"Это обновление вагонного парка нашей страны, грузового и пассажирского. Деньги осваиваются, поставка вагонов идет. Есть предварительный пул проектов. Я сейчас точно не могу сказать, но правительство определило направление: инфраструктура, обрабатывающая промышленность. Кстати, энергетику мы еще не включали в перечень проектов по ЕНПФ, это я могу точно сказать. Что касается конкретных проектов, то фонд "Байтерек", его дочерние структуры, БРК, Фонд развития промышленности – они берут каждый проект, изучают его, проходят экспертизы, и только после одобрения проектов мы можем обратиться в Нацбанк за средствами ЕНПФ. Траншевое финансирование", – отметил министр.

По его словам, один грузовой вагон обходится примерно в 30-35 млн тенге. Полностью готовый пассажирский вагон – примерно в 700-800 млн тенге.

"Да, это такая стоимость вагонов сейчас на рынке. Поэтому средства выделены, это же тоже гражданам помощь, мы будем ездить в новых вагонах, будем обеспечивать грузовые перевозки. Потому что если мы не купим грузовые вагоны, придут другие страны (на рынок. – Прим. ред.)", – резюмировал министр.

2 февраля первый заместитель премьер-министра Роман Скляр в кулуарах инвестиционного форума в Астане также высказался о решении Нацбанка инвестировать часть пенсионных активов ЕНПФ в облигации АО "НУХ "Байтерек".

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