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Законодательство РК

Отменены торги по продаже завода им. Кирова в Алматы

завод, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2024 10:14 Фото: freepik
Конкурс по реализации акций АО "Машиностроительный завод им. С.М. Кирова" отменен. Торги не состоятся, сообщает Zakon.kz.

Об этом проинформировали в Министерстве промышленности и строительства РК.

"Министерством принято решение об отмене объявленного конкурса по реализации 100% простых акций АО "Машиностроительный завод им. С.М. Кирова". В этой связи 28 февраля текущего года направлено распоряжение в адрес АО "НК "Казахстан инжиниринг". Таким образом, торги проводиться не будут", – сообщает пресс-служба Минпромышленности. 

Отмена конкурса обусловлена необходимостью актуализации и уточнения решений о реализации завода, принятых Советом директоров АО "НК "Казахстан Инжиниринг" от 29 октября 2021 года №9.

Нефтеперерабатывающие заводы "КазМунайГаза" готовятся к переходу к трехлетнему безостановочному межремонтному периоду. Это значит, что заводы будут проводить капитальные ремонты НПЗ только один раз в три года.

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