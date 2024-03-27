О приватизации завода им. Кирова в Алматы высказался Шарлапаев: Не как площадка для застройки

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев в кулуарах Мажилиса 27 марта 2024 года рассказал, почему пересмотрели условия приватизации завода им. Кирова в Алматы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Шарлапаев напомнил, что решение выставить этот завод на приватизацию было принято в 2020 году.

"Четыре года прошло, и понятно, что надо внимательно посмотреть, прежде чем разбрасываться государственными активами", – заявил он.

При этом он отметил, что в предыдущих условиях защита прав работников, вопрос сохранения рабочих мест, развития производства мало учитывались.

"Я напомню историю производства. Завод имени Кирова – это оборонное предприятие, у него была минимальная гражданская загрузка, но, к сожалению, по понятным всем причинам поток заказов на этот завод, который приходил к нам из соседних стран, прекратился. И теперь, находясь в такой ситуации, мы ведем дальнейшие переговоры о приватизации, но на тех условиях, которые бы защитили права тех людей и их работу, и будущее этого предприятия, его вклад в оборонный промышленный комплекс Казахстана. Самое важное, что я хотел отметить, все знают локацию этого завода, все прекрасно понимают, насколько ценна территория этого завода для других целей. Вот такую переориентацию, конечно, со стороны министерства мы не поддерживаем и считаем, что этот завод нужно развивать как производственное предприятие, а не как площадку для застройки", – отметил Шарлапаев.

Министр отметил, что сейчас правительство ведет переговоры в части максимальной загрузки этого предприятия гражданскими заказами.

"Эти переговоры направлены на то, чтобы создать стабильность на предприятии и уже в стабильной обстановке принимать решения по его приватизации, а не под давлением обстоятельств, которые заставляют нас принимать. Может быть, очень быстрые и, может быть, не совсем продуманные решения. Наша задача сейчас – стабилизировать и потом по итогам принимать решения – приватизировать или не приватизировать", – резюмировал Канат Шарлапаев.

2 марта 2024 года стало известно об отмене торга по продаже завода им. Кирова в Алматы. Отмена конкурса обусловлена необходимостью актуализации и уточнения решений о реализации завода, принятых Советом директоров АО "НК "Казахстан Инжиниринг".