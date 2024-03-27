Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

О приватизации завода им. Кирова в Алматы высказался Шарлапаев: Не как площадка для застройки

Приватизация завода имени Кирова в Алматы, условия, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2024 13:31 Фото: mzk.kz
Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев в кулуарах Мажилиса 27 марта 2024 года рассказал, почему пересмотрели условия приватизации завода им. Кирова в Алматы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Шарлапаев напомнил, что решение выставить этот завод на приватизацию было принято в 2020 году.

"Четыре года прошло, и понятно, что надо внимательно посмотреть, прежде чем разбрасываться государственными активами", – заявил он.

При этом он отметил, что в предыдущих условиях защита прав работников, вопрос сохранения рабочих мест, развития производства мало учитывались.

"Я напомню историю производства. Завод имени Кирова – это оборонное предприятие, у него была минимальная гражданская загрузка, но, к сожалению, по понятным всем причинам поток заказов на этот завод, который приходил к нам из соседних стран, прекратился. И теперь, находясь в такой ситуации, мы ведем дальнейшие переговоры о приватизации, но на тех условиях, которые бы защитили права тех людей и их работу, и будущее этого предприятия, его вклад в оборонный промышленный комплекс Казахстана. Самое важное, что я хотел отметить, все знают локацию этого завода, все прекрасно понимают, насколько ценна территория этого завода для других целей. Вот такую переориентацию, конечно, со стороны министерства мы не поддерживаем и считаем, что этот завод нужно развивать как производственное предприятие, а не как площадку для застройки", – отметил Шарлапаев.

Министр отметил, что сейчас правительство ведет переговоры в части максимальной загрузки этого предприятия гражданскими заказами.

"Эти переговоры направлены на то, чтобы создать стабильность на предприятии и уже в стабильной обстановке принимать решения по его приватизации, а не под давлением обстоятельств, которые заставляют нас принимать. Может быть, очень быстрые и, может быть, не совсем продуманные решения. Наша задача сейчас – стабилизировать и потом по итогам принимать решения – приватизировать или не приватизировать", – резюмировал Канат Шарлапаев.

2 марта 2024 года стало известно об отмене торга по продаже завода им. Кирова в Алматы. Отмена конкурса обусловлена необходимостью актуализации и уточнения решений о реализации завода, принятых Советом директоров АО "НК "Казахстан Инжиниринг".

Читайте также

Есть ли санкционные риски для Казахстана из-за транзита российской нефти в Китай
Транзит российской нефти в Китай: есть ли риски санкций для Казахстана
Новый формат финансирования промышленной кооперации хотят запустить в ЕАЭС
Новый формат финансирования промышленной кооперации хотят запустить в ЕАЭС
Шарлапаев, акции, покупка
Использовались ли государственные деньги на покупку Qarmet, рассказал Шарлапаев
Мадина Мамырханова
Канат Шарлапаев Министерство промышленности и строительства Алматы Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане мошенники придумали схему с посылками по неправильным адресам
В Казахстане мошенники придумали схему с посылками по неправильным адресам
Одностороннее движение по улице Ескараева в Алматы
Одну из улиц в Алматы сделают односторонней
Фейковый комментарий Токаева рассылают в Казнете
Фейковый комментарий Токаева рассылают в Казнете
Магомед Адиев сделал заявление после очередного поражения наших футболистов
Магомед Адиев сделал заявление после очередного поражения наших футболистов
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: