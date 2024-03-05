На какой стадии вопрос о поднятии цен на сладкие напитки, рассказали в Миннацэкономики РК

Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров на пресс-конференции в правительстве 5 марта рассказал о возможности внедрения акциза на сахаросодержащие напитки в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что вопрос внедрения акциза на сахаросодержащие напитки обсуждается с бизнесом.

"Мы недавно вопрос подробно обсуждали, у меня было совещание. В целом, в рамках разработки нового налогового кодекса мы этот вопрос отдельно с Министерством здравоохранения разбирали. Мы услышали аргументы Минздрава, проблема разрастается в нашем обществе, большое потребление газированных напитков, разных энергетиков, которые содержат большое количество сахара. По сведениям Минздрава, у нас резко растет количество больных сахарным диабетом. Сколько, не будем говорить. Вплоть до ампутаций происходит из-за этой болезни", – сказал Байбазаров.

Он указал на актуальность вопроса проблемы для подрастающего поколения.

"Вопрос в целом актуальный, но, конечно, любое фискальное нововведение требует детального рассмотрения. Понятно, были озвучены суммы, цифры со стороны Минздрава, в каком размере они хотели бы с одной банки взять акциз. Мы эти темы еще обсуждаем, будем смотреть, считать, как в целом будет влиять на экономику. Потому что с другой стороны есть производители этой продукции, бизнес, который, если честно, не слишком желает платить эти акцизы. Я думаю, в этом году мы должны на этот вопрос дать ответ, принимаем акцизы или нет. Пока только прошло первое большое обсуждение", – резюмировал министр.

22 февраля 2024 года вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова в кулуарах Сената рассказала о необходимости акцизы на сахаросодержащие напитки в Казахстане.