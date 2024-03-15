Расхождение более 1 млрд долларов: почему суммы товарооборота Казахстана не сходятся

Директор Департамента таможенного контроля КГД МФ Елдос Саудабаев на брифинге в СЦК 15 марта ответил, почему есть расхождение данных по товарообороту Казахстана с другими странами, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, почему суммы товарооборота за 2022 год между Казахстаном и Россией, озвученные президентами Касым-Жомартом Токаевым и Владимиром Путиным, отличаются на более чем 1 млрд долларов. Также подобное расхождение данных наблюдается и с другими странами.

"Что касается зеркальной статистики, с Россией у нас нет границ в таможенном пространстве, поэтому там по зеркальной статистике информации предоставить не смогу. Что касается внешней торговой статистики, у нас большие нарекания были со стороны Китая. В 2022 году расхождение с КНР составляло 32,7%, а в 2023 году расхождение было на том же уровне. В предыдущие годы расхождение составляло до 57%. В связи с усилением администрирования, автоматизации процессов мы сейчас добиваемся того, что расхождение статистики (уменьшается. – Прим. авт.)", – ответил Елдос Саудабаев.

Также он отметил, что расхождение зеркальной статистики наблюдается во всем мире.

Зеркальная статистика – это метод оценки внешней торговли, который базируется на анализе сбора данных, полученных из различных источников, о торговых потоках между странами. Она предполагает сравнение страной своих данных с данными другой страны, с которой она осуществляет торговлю.

По итогам 2022 года объем торговли Центрально-Азиатского региона с Китаем составил $70 млрд, из которых 45% приходится на Казахстан.