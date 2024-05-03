Аким Алматы встретился с губернатором южнокорейской провинции Чунчоннам-до

Алматы и корейская провинция Чунчоннам-до будут наращивать торгово-экономическое взаимодействие, развивать туризм и образование. Товарооборот между Алматы и Южной Кореей вырос на 21%.

Приветствуя губернатора южнокорейской провинции Чунчоннам-до господина Ким Тхэ Хым, аким Алматы Ерболат Досаев отметил, что казахстанско-корейские отношения находятся на высоком уровне стратегического партнерства.

Аким Алматы подчеркнул, что Южная Корея является одним из ведущих иностранных инвесторов в экономику Казахстана - с 2005 года было привлечено порядка 9,5 млрд долларов США. Товарооборот между Алматы и Республикой Корея демонстрирует положительную динамику роста. В 2023 году данный показатель вырос на 21% по сравнению с 2022 годом и составил 1,27 млрд долларов США (в 2022 году – 1,05 млрд долларов США).



В Алматы действуют 537 предприятий с участием южнокорейского капитала (в Казахстане - 735). Корейский бизнес широко представлен такими крупными компаниями, как Samsung, KIA, Hyundai, LG, Ssang-Yong, Lotte и мн. др.





Фото: акимат Алматы





В свою очередь Ким Тхэ Хым поблагодарил Ерболата Досаева за гостеприимство и отметил глубокие исторические связи между казахским и корейским народами. Ким Тхэ Хым отметил поддержку его соотечественников в тяжелый период переселения этнических корейцев в Казахстан и выразил надежду на укрепление дальнейшего партнерства.



Он также сообщил, что провинция Чунчоннам-до является локомотивом развития экономики Южной Кореи, занимает третье место по объему экспорта, второе по торговому балансу и величине ВРП. На сегодня в провинции развито производство электроники, косметики, продовольственных товаров, сельского хозяйства и рыболовства.



Стороны отметили большой потенциал для дальнейшего развития сотрудничества. Отдельное внимание в ходе встречи было уделено вопросам наращивания торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, в том числе в сферах туризма, образования и поддержки молодежи.





Фото: акимат Алматы



