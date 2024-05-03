Аким Алматы встретился с губернатором южнокорейской провинции Чунчоннам-до
Приветствуя губернатора южнокорейской провинции Чунчоннам-до господина Ким Тхэ Хым, аким Алматы Ерболат Досаев отметил, что казахстанско-корейские отношения находятся на высоком уровне стратегического партнерства.
Аким Алматы подчеркнул, что Южная Корея является
одним из ведущих иностранных инвесторов в экономику Казахстана - с 2005 года
было привлечено порядка 9,5 млрд долларов США. Товарооборот между Алматы и
Республикой Корея демонстрирует положительную динамику роста. В 2023 году данный
показатель вырос на 21% по сравнению с 2022 годом и составил 1,27 млрд долларов США (в 2022 году – 1,05 млрд долларов США).
В Алматы действуют 537 предприятий с участием южнокорейского капитала (в Казахстане - 735). Корейский бизнес широко представлен такими крупными компаниями, как Samsung, KIA, Hyundai, LG, Ssang-Yong, Lotte и мн. др.
Фото: акимат Алматы
В свою очередь Ким Тхэ Хым поблагодарил Ерболата
Досаева за гостеприимство и отметил глубокие исторические связи между казахским
и корейским народами. Ким Тхэ Хым отметил поддержку его соотечественников в тяжелый
период переселения этнических корейцев в Казахстан и выразил надежду на
укрепление дальнейшего партнерства.
Он также сообщил, что провинция
Чунчоннам-до является локомотивом развития экономики Южной Кореи, занимает третье
место по объему экспорта, второе по торговому балансу и величине ВРП. На
сегодня в провинции развито производство электроники, косметики,
продовольственных товаров, сельского хозяйства и рыболовства.
Стороны отметили большой потенциал для дальнейшего развития сотрудничества. Отдельное внимание в ходе встречи было уделено вопросам наращивания торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, в том числе в сферах туризма, образования и поддержки молодежи.
Фото: акимат Алматы