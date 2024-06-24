В Казахстане хотят отказаться от плановых проверок бизнеса

Фото: pixabay

Вице-министр финансов Ержан Биржанов в СЦК 24 июня 2024 года поделился хорошей новостью для бизнеса – со следующего года в Казахстане хотят отказаться от плановых проверок бизнеса, сообщает Zakon.kz.

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