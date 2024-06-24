Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Что нужно сделать, чтобы не платить налог за угнанный автомобиль

угон, Минфин РК, налог , фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2024 16:51 Фото: pixabay
Вице-министр финансов Ержан Биржанов на брифинге в СЦК 24 июня 2024 года рассказал, когда угнанный автомобиль могут снять с базы налогообложения, сообщает Zakon.kz.

Спикер прокомментировал жалобы казахстанцев о том, что налоговики продолжают начислять транспортный налог на угнанный когда-то автомобиль.

"Если авто угнано, то обязательно этот факт должен быть подтвержден правоохранительными органами – если будет возбуждено дело по факту угона авто, и если оно не будет найдено, то с нашей стороны автомобиль будет исключен из базы налогообложения", – заверил Ержан Биржанов.

Ранее вице-министр национальной экономики Азамат Амрин рассказал, какие ставки предлагается установить по транспортному налогу. О том, какие автомобили будут считаться роскошью, можно узнать здесь.

Читайте также

налог на роскошь, Казахстан, МНЭ
Что будет считаться роскошью в Казахстане, рассказали в МНЭ
курс, прогнозы
Будущее курса тенге: при каких условиях может снова подешеветь доллар
Доллары, тенге, деньги, обмен валют
Доллар продолжает расти на торгах в Казахстане
Мадина Мамырханова
МФ РК Казахстан 2024 год Налоги
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Террористическая атака в Дагестане: главное к этому часу
Террористическая атака в Дагестане: главное к этому часу
Теракт в Дагестане: убиты шесть полицейских
Теракт в Дагестане: убиты шестеро полицейских
Ученые установили связь между группой крови и риском ожирения
Ученые установили связь между группой крови и риском ожирения
Теракты в Дагестане: что известно к этому часу
Теракт в Дагестане: что известно к этому часу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: