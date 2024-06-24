Что нужно сделать, чтобы не платить налог за угнанный автомобиль
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Вице-министр финансов Ержан Биржанов на брифинге в СЦК 24 июня 2024 года рассказал, когда угнанный автомобиль могут снять с базы налогообложения, сообщает Zakon.kz.
Спикер прокомментировал жалобы казахстанцев о том, что налоговики продолжают начислять транспортный налог на угнанный когда-то автомобиль.
"Если авто угнано, то обязательно этот факт должен быть подтвержден правоохранительными органами – если будет возбуждено дело по факту угона авто, и если оно не будет найдено, то с нашей стороны автомобиль будет исключен из базы налогообложения", – заверил Ержан Биржанов.
Ранее вице-министр национальной экономики Азамат Амрин рассказал, какие ставки предлагается установить по транспортному налогу. О том, какие автомобили будут считаться роскошью, можно узнать здесь.
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