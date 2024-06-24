Что нужно сделать, чтобы не платить налог за угнанный автомобиль

Фото: pixabay

Вице-министр финансов Ержан Биржанов на брифинге в СЦК 24 июня 2024 года рассказал, когда угнанный автомобиль могут снять с базы налогообложения, сообщает Zakon.kz.

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