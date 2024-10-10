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Законодательство РК

10,1 млрд тенге получили предприниматели, пострадавшие от паводков

Паводки, паводки в Костанайской области, паводки в РК, паводки в Казахстане, наводнения, наводнение, эвакуация людей, затопления сел, потопы, затопления деревень, потопы в области, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 08:37 Фото: akorda.kz
В рамках Правил компенсации имущественных потерь, причиненных субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) в результате последствий паводков 2024 года, идет работа по возмещению полученного ущерба, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства экономики РК, для компенсации имущественных потерь предпринимателей из резерва правительства выделены средства в сумме 12,1 млрд тенге.

На 1 октября 2024 года субъектами МСП подано 764 заявки на сумму 15 млрд тенге. По 630 заявкам на сумму порядка 12 млрд тенге принято положительное решение, из них по 615 заявкам (80,4 % от общего числа заявок) на сумму более 10,1 млрд тенге выплаты произведены в полном объеме.

По 30 заявкам принято решение отказать в выплате компенсаций. По остальным пострадавшим объектам продолжаются оценочные и сметные работы, после завершения которых заявки будут вынесены на рассмотрение региональных комиссий.

Наибольшее количество заявок поступило из Атырауской (423 заявки) и Северо-Казахстанской (107 заявок) областей. Из Западно-Казахстанской области поступило 87 заявок, Костанайской области – 68 заявок, Актюбинской области – 51 заявка, Акмолинской области – 28 заявок.

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