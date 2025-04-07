Промышленная роботизация: "Астана Моторс" модернизировала завод в Алматы

8,5 млрд тенге дополнительно инвестировала "Астана Моторс" в дочернее предприятие Hyundai Trans Kazakhstan и увеличила штат сотрудников.

Модернизация завода проведена силами специалистов Hyundai Trans Kazakhstan и южнокорейских инженеров Hyundai Motor Company, PAILANT, DK&G.

Главное преобразование прошло в цехах сварки, окраски и сборки, где запустили в работу 11 роботов, а также оборудование из Республики Кореи, Японии и Китая.

Hyundai Trans Kazakhstan оптимизировал технологические процессы и роботизировал производство для повышения производительности и углубления локализации автомобилей.

В ближайшее время завод начнет производство модели Hyundai Santa Fe мелкоузловым методом. Ранее сотрудники предприятия освоили сварку и окраску моделей Hyundai Accent и Hyundai Tucson.

Завод Hyundai Trans Kazakhstan. Цех окраски, панель управления роботизированным нанесением лакокрасочного покрытия/фото: "Астана Моторс"

Увеличив объемы мелкоузлового производства, Hyundai Trans Kazakhstan создал дополнительно 300 рабочих мест, количество сотрудников завода увеличилось до 1600. Технические специалисты завода освоили новые инженерные специальности в области робототехники.

"Наши сотрудники прошли переподготовку и повышение квалификации. Это сильная команда профессиональных инженерно-технических кадров, и они успешно строят карьеру в индустрии. А роботы взяли на себя выполнение наиболее тяжелых задач. В результате модернизации завод может производить автомобили мелкоузловым методом со сваркой и окраской в объеме более 50% от выпускаемой продукции". Основатель "Астана Моторс" Нурлан Смагулов

Для обварки кузова на линии сварки установлена роботизированная ячейка производства Hyundai Robotics (Республики Корея). Кроме того, в цехе сварки используют 14 сервопистолетов с автоматической заточкой электродов, 111 модернизированных сварочных пистолетов, автоматические конвейер и вальцовщик крыши со сваркой, а также сварочные кондукторы для модели Hyundai Santa Fe.

Завод Hyundai Trans Kazakhstan. Цех окраски, пост роботизированного нанесения лакокрасочного покрытия/фото: "Астана Моторс"

Окраску кузова теперь выполняют шесть японских промышленных роботов Yaskawa. Механическая часть конвейера для подачи кузовов на линию окраски поставлена из Республики Кореи, а электродвигатели – из Японии. Также в цехе модернизировали линию катафореза и производственные участки, такие как нанесение герметика, мастики, подготовка кузова к окраске и полировке.

Цех сборки получил четыре робота SM AGV (Республика Корея) для автоматической транспортировки телег с кузовами. Протяженность сборочной линии увеличили с 16 до 25 станций. В цехе теперь имеются автоматическая конвейерная линия шасси с кузовными подвесами EMS для транспортировки кузовов, конвейеры на линиях монтажа деталей интерьера и экстерьера, дополнительные манипуляторы и робот YASKAWA для нанесения герметика на лобовые стекла.

Завод Hyundai Trans Kazakhstan. Цех сборки, робот-трансфер/фото: "Астана Моторс"

Напомним, завод Hyundai Trans Kazakhstan входит в автомобильный кластер компании "Астана Моторс", расположенный в индустриальной зоне Алматы.

Кластер включает два автомобильных завода, логистический хаб, технопарк по производству мультимедийных систем и сидений. Данные автокомпоненты уже применяет Hyundai Trans Kazakhstan.

Популярность Hyundai отечественного производства активно растет, южнокорейский бренд из года в год сохраняет лидерство на казахстанском авторынке. По итогам 2024 года официальные дилеры продали 44 218 автомобилей бренда (доля 21,6%), по данным Казахстанского автомобильного союза. В первом квартале 2025 года продажи Hyundai достигли 11 705 автомобилей, прирост составил 26,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (9 277 единиц).

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