Новые правила госзакупок в Казахстане: что важно знать

В Казахстане вступили в силу изменения в системе проведения государственных закупок. В том числе, кратно сократили сроки их проведения: от объявления конкурса до начала работ – 10 дней, сообщает Zakon.kz.

О новшествах и первых тендерах, заключенных по новым правилам, 10 февраля 2025 года рассказали в пресс-службе премьер-министра.

Госзакупки по новым упрощенным правилам вступили в силу с 1 января 2025 года. В рамках нового закона "О государственных закупках" приняты новые правила, включающие в себя максимальное сокращение сроков проведения госзакупок.

"Так, по закупкам, проводимым способом конкурса , обсуждение соответствующей документации сокращено с пяти до двух рабочих дней, прием заявок – с 15 до пяти рабочих дней, рассмотрение заявок и подведение итогов – с 10 до трех рабочих дней. Таким образом, победитель по конкурсам и аукционам определяется максимум в течение 10 рабочих дней", – рассказали в правительстве.

Победители закупок через конкурс, проводимый с применением рейтингово-балльной системы (автоматизированный способ закупок, победитель определяется веб-порталом), определяются в течение пяти рабочих дней (ранее срок составлял 29 рабочих дней) на основе собранных баллов. Их присваивают за опыт работы, наличие постоянных налоговых отчислений, отсутствие просрочек и др.

Сроки закупок способом запроса ценовых предложений сокращены с пяти до двух дней.

Кроме того, для местных поставщиков увеличены условные скидки – с 1 до 2%.

В правительстве рассказали, что конкурс по строительству детско-юношеской спортивной школы в селе Зеренда Акмолинской области стал одним из первых в стране, проведенных по новым правилам. Он был объявлен 8 января 2025 года, а итоги по нему подвели в течение шести рабочих дней, и уже 16 января застройщик приступил к работе.

"Стоимость проекта составляет более 2 млрд тенге. Подрядчик был выбран по новым госзакупкам с применением рейтингово-балльной системы, что значительно сократило сроки конкурса. Это позволило нам начать строительство уже 16 января. Проект будет завершен до конца года, и объект будет введен в эксплуатацию. Мы также акцентируем внимание на местных застройщиках, которые получают дополнительные баллы в системе, что стимулирует их участие", – сообщил и. о. руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области Азамат Байкуанышев.

Здание спортшколы будет состоять из двух блоков, соединенных между собой через переход. Здесь будут функционировать тренажерный зал, хоккейный корт и другие тренировочные площадки. 90% строительных материалов планируется использовать местного производства. Общая пропускная способность сельской спортшколы – 78 человек в смену.

По новым правилам также провели конкурс по строительству водопровода в селе Жалын Западно-Казахстанской области, где живут 330 человек. Благодаря упрощенной системе процедура закупа была проведена за шесть дней, что позволило местному застройщику быстро приступить к работам. Стоимость проекта – более 785 млн тенге. Строительство водопровода обеспечит население села качественной питьевой водой.

По проекту строительства многоэтажных жилых домов в микрорайоне Бозарык города Шымкента процедура закупа произведена за семь рабочих дней. Стоимость проекта – более 4,9 млрд тенге.

Всего по новым правилам по состоянию на 10 февраля в Казахстане заключено 282 703 договора на сумму 951,38 млрд тенге. Для сравнения: на соответствующий период прошлого года было заключено 165 558 договоров на 223,2 млрд тенге. Количество поданных жалоб по сравнению с периодом прошлого года снизилось более чем на 22%: с 1700 до 1320.

Сравнивая объемы заключенных договоров, в правительстве отметили, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем заключенных контрактов вырос в пять раз.

"Если в прошлом году было заключено договоров на сумму 200 млрд тенге, то в текущем году уже заключены договоры на почти 1 трлн тенге. Рост в пять раз. Также сроки проведения закупок сокращены с двух месяцев до 10 дней. Внедрен инструмент рейтингово-балльной системы. В ней нет никакого человеческого участия. Подрядчик определяется путем использования баз данных. Внедрена мера поддержки местных подрядчиков, местных компаний. Увеличен условный балл с одного до двух баллов. На сегодняшний день мы уже имеем положительные результаты. В течение пяти рабочих дней во многих областях определены подрядчики по социально значимым объектам. Эти подрядчики – местные компании. Это большой прогресс в том, чтобы наши государственные органы, наши заказчики быстрее закупали товары, работы и услуги. И, конечно же, это поддержка наших отечественных товаропроизводителей", – подвел итог новшествам вице-министр финансов РК Даурен Кенбеил.

6 января 2025 года в Антикоре рассказали, что по итогам 2024 года было предотвращено завышение плановых цен в сфере государственных и квазигосударственных закупок на сумму 55,1 млрд тенге. Из указанной суммы 26 млрд тенге, или 47%, возвращены в бюджет. Остальные средства перераспределены заказчиками путем снижения цен или увеличения объема закупаемой продукции.