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Экономика и бизнес

Ставка по НДС: правительство выступило с новым предложением

Тенге, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2025 19:50 Фото: Zakon.kz
Правительство Казахстана выступило с новым предложением по ставке налога на добавленную стоимость (НДС). Предложенная дифференциация ставок составляет: 16 процентов, 10 процентов, 0 процентов и освобождение, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным пресс-службы главы правительства, дифференцированная ставка НДС была обсуждена сегодня, 10 февраля 2025 года, на встрече с представителями бизнеса в Астане.

Фото: primeminister.kz

Министр финансов Мади Такиев привел слова Касым-Жомарта Токаева о том, что налоговая система должна быть сбалансированной.

"Это была четкая установка. Она должна учитывать интересы бизнеса и государства. У нас будет много встреч в регионах, в которых будут участвовать представители министерств экономики, финансов, палаты "Атамекен". Работа предстоит большая и комплексная. Все предложения, которые поступают в наш адрес, будут услышаны. Мы с вами выработаем единую позицию, потому что Налоговый кодекс должен стать очень простым, понятным, четким".Мади Такиев

НДС – это один из ключевых источников пополнения бюджета. Повышение и дифференциация ставки НДС позволят уменьшить зависимость бюджета от волатильных нефтяных доходов и финансировать приоритетные государственные проекты.

В свою очередь, вице-министр национальной экономики Азамат Амрин озвучил предложения правительства по установлению дифференцированных ставок НДС в рамках налоговой реформы.

Фото: primeminister.kz

"Мы предлагаем рассмотреть такой механизм: общеустановленная ставка НДС 16%, полное освобождение от НДС для производителей сельхозпродукции, а для ряда отраслей – промежуточная ставка в размере 10%. Таким образом, предложенная правительством дифференциация ставок составляет: 16%, 10%, 0% и освобождение".Азамат Амрин

В дополнении было отмечено, что в настоящее время в аграрном секторе крестьянские хозяйства не платят НДС, а юридические лица в силу имеющихся льгот платят только 30% от положенных к уплате налогов в бюджет.

По новым механизмам, никто из них НДС платить не будет. Это позволит сделать казахстанскую сельхозпродукцию (картофель, помидоры, лук и т. д.) более конкурентоспособной. Виды отраслей, на которые будет распространяться ставка в 10%, еще обсуждаются с бизнесом.

Также на встрече были озвучены предложения по пересмотру режима упрощенной декларации и розничного налога при сохранении его сущности – предела дохода в размере 600 тыс. МРП (2 млрд 359 млн тенге) в год.

Ключевое изменение – реализация данного режима только в сегменте B2C (в рознице). Предложено снять ограничения по численности работников. В случае, если доход от реализации предпринимателя превышает 100 млн тенге в год, предусмотрена возможность уменьшения облагаемого дохода на сумму ФОТа (фонд оплаты труда). Таким образом, порог в 100 млн тенге позволит стимулировать обеление заработных плат. При этом ставка 4% розничного налога сохраняется (с возможностью снижения маслихатами на 50%).

При реализации налоговой реформы ожидается рост налоговых поступлений в бюджет страны 4-5 трлн тенге ежегодно.

Эти средства помогут:

  • сократить зависимость от Национального фонда;
  • снизить уровень государственного долга и направить дополнительные ресурсы на кредитование инвестпроектов, прогресс институтов развития, модернизацию ЖКХ, теплоэнергетической системы.

Несколько дней ранее, 7 февраля, Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями отечественного бизнеса поручил правительству дополнительно проработать вопрос по ставке НДС.

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, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2025 19:50
Токаев считает предложенную правительством ставку НДС завышенной
, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2025 19:50

По его словам, любые нововведения должны проводиться на основе всестороннего анализа и продуманной стратегии.

Тогда президент подчеркнул, что решение по верхней планке ставки должно быть принято правительством на основе точных расчетов, с учетом мнения квалифицированных экспертов, предпринимателей и депутатов.

28 января 2025 года на расширенном заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов озвучил, что необходимо повысить ставку НДС. Позже заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев сообщил, что эта мера сейчас обсуждается в правительстве, с экспертами.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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