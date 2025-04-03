Штрафы удваиваются: в Казахстане ужесточили наказание за превышение надбавок на продукты
Согласно данным Бюро национальной статистики, рост индекса цен на СЗПТ за неделю по состоянию на 1 апреля составил 0,3%.
В целом, динамика роста цен снизилась по сравнению с январем и февралем 2025 года.
На прошлой неделе цены оставались стабильными на такие товары, как хлеб, рожки, гречневую крупу, подсолнечное масло, кефир и соль. Небольшой рост отмечается на такие товары, как говядина, капуста и картофель. Рост цен на овощную группу связан с сезонным фактором и затратами на хранение, с учетом удорожания тарифов на коммунальные услуги.
"С целью усиления контроля за ценообразованием на социально значимые продовольственные товары и предотвращения необоснованной спекуляции, в 2024 году в рамках законопроекта Министерства юстиции Республики Казахстан по внесению изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях Республики Казахстан (КоАП РК), Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан была инициирована норма, предусматривающая внесение изменений в ст. 204-4 КоАП РК".Пресс-служба МТИ
Поправки вступили в силу 13 марта 2025 года.
"Основное изменение коснулось замены санкции за первое нарушение: вместо предупреждения теперь предусмотрен штраф. Это означает, что за превышение установленной предельной торговой надбавки в размере 15% на СЗПТ предприниматели будут не предупреждены, как ранее, а сразу оштрафованы".Пресс-служба МТИ
Ранее при первом нарушении предприниматель получал только предупреждение, а штраф применялся лишь при повторном нарушении (в размере от 10 до 300 МРП). После вступления в силу поправок административная ответственность за первое нарушение стала более строгой:
- Индивидуальные предприниматели и малый бизнес – штраф в размере 5 МРП (19 660 тенге);
- Средний бизнес – 35 МРП (137 620 тенге);
- Крупные торговые сети – 150 МРП (589 800 тенге).
"В случае повторного нарушения в течение одного календарного года штрафы удваиваются".Пресс-служба МТИ
Цель нововведений – обеспечить ценовую стабильность на продукты первой необходимости и минимизировать риски необоснованного роста цен.
"Контроль за торговыми точками будет усилен, при этом напомним: предельная наценка на СЗПТ должна оставаться в пределах 15%".Пресс-служба МТИ
Ранее в Бюро национальной статистики рассказали, что предпочитают казахстанцы. Более подробно можете прочитать здесь.