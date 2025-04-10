К сообществу единой судьбы через развитие транспорта и логистики – эксперты о принципах свободной торговли

В Астане прошел саммит, организованный "Казпочтой" совместно с компанией YTO из КНР. На мероприятие приехали руководители почтовых и логистических компаний из более чем 10 стран, сообщает Zakon.kz.

Во время встречи обсуждались актуальные вопросы развития электронной коммерции, тарифной политики и логистики в Центральной Азии. Отдельное внимание эксперты уделили тому, как построить эффективную и устойчивую почтовую инфраструктуру в текущих условиях мировой нестабильности.



Как подчеркнула глава национального оператора почтовой связи – компании "Казпочта" – Асель Жанасова, Казахстан остается верен принципам свободной торговли и усиливает стратегическое партнерство в евразийском пространстве.

"Мы остаемся убежденными сторонниками принципа свободной торговли, несмотря на торговые войны, геополитические катаклизмы и экономическую неопределенность в мире. Находясь в едином евразийском пространстве, мы, как и другие страны, ощущаем на себе их влияние. Ведь то, что происходит у соседей, не может не отражаться на нас. Таким образом, мы фактически являемся сообществом единой судьбы", – заявила Асель Жанасова.

Глава "Казпочты" также отметила, что Казахстан обязан максимально использовать свое географическое положение – между Востоком и Западом – для укрепления партнерства с соседними странами. Транспортно-логистическая инфраструктура должна стать одной из ключевых точек роста в регионе, где Казахстан играет ведущую роль.

"Это полностью соответствует стратегии главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, его видению того, как должна дальше развиваться наша страна. Касым-Жомарт Кемелевич подчеркнул, что такие совместные инициативы должны стать образцом сотрудничества между государством и частными международными компаниями, способствуя формированию Казахстана как важного логистического центра Евразии", – добавила Жанасова.

Председатель правления китайской компании YTO Express Юй Хуэйцзяо напомнил, что уже на июнь текущего года запланировано начало строительства международного логистического хаба Almaty Sky Hub. Завершение проекта намечено на 2026 год.

"Алматинский порт станет одним из ключевых узлов для того, чтобы в дальнейшем ввести наше направление в Европу и другие страны. Таким образом, между нашими странами не будет никаких барьеров и мы сможем вести плодотворное сотрудничество", – заявил Юй Хуэйцзяо.

Он также выразил признательность президенту Касым-Жомарту Токаеву за личное внимание к этому проекту и поддержку инициативы.

"Я очень благодарен господину президенту, потому что мы прекрасно понимаем, насколько загружен его график. Тем не менее он нашел время встретиться с нами, частной компанией из Китая, и это тронуло нас до глубины души. Господин Токаев выразил всестороннюю поддержку нашему сотрудничеству с "Казпочтой", а также выразил огромную поддержку наших инициатив, чтобы мы продолжали привносить инновационные идеи в казахстанско-китайское сотрудничество", – отметил он.

Хуэйцзяо уточнил, что Китай заинтересован не только в развитии торговли, но и в расширении партнерства. По его словам, Китай хотел был "привнести свой вклад в социальные и другие сферы казахстанского общества", поэтому планирует "продвигать взаимовыгодное сотрудничество с Казахстаном и с другими центральноазиатскими государствами".

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления YTO Express Юй Хуэйцзяо. Президенту представили информацию о деятельности ТОО "Qazpost-YTO" – совместного предприятия АО "Казпочта" и YTO Express.