#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
515.18
570.66
6.06
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
515.18
570.66
6.06
Экономика и бизнес

По налоговой реформе высказался Касым-Жомарт Токаев

По налоговой реформе высказался Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2025 15:08 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 11 апреля 2025 года на встрече с общественностью Шымкента, отдельно высказался по налоговой реформе, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев:

"Поручая разработать новый Налоговый кодекс, я поставил задачу перейти к более понятной, стабильной и справедливой налоговой политике. На самом деле мы не ужесточаем налоговую политику, а упорядочиваем ее. Действующий кодекс перегружен многочисленными изменениями, подзаконными актами и исключениями. Кодекс превратился в документ, практическая польза которого, из-за сложности чтения и понимания, справедливо оспаривается и предпринимателями, и государственными служащими. Большое количество льгот и налоговых режимов создает преимущества для одних предпринимателей и вызывает обоснованное недовольство у других. Изначально налоговые послабления были рассчитаны на поддержку определенных отраслей экономики и категорий бизнеса. Но на практике это привело к злоупотреблениям со стороны недобросовестных предпринимателей, уклонению от уплаты налогов, дроблению бизнеса. Такую ситуацию мы терпеть не можем, и Казахстан не может превращаться в сплошную офшорную зону. Все это усложнило налоговое администрирование, привело к несправедливому распределению налоговой нагрузки. В настоящее время Парламентом рассматривается принципиально новый Налоговый кодекс. Документ должен обеспечить баланс между интересами бизнеса и государства, стимулировать предпринимателей к добросовестной уплате налогов. Дополнительные налоговые поступления позволят увеличить бюджет развития, построить новые школы, больницы и другие социальные объекты. Прозрачная и стабильная налоговая система укрепит инвестиционный потенциал страны. Она будет способствовать улучшению благосостояния граждан, росту экономики и развитию бизнеса. В первую очередь в такие непростые времена необходимо сохранять сплоченность. Народная мудрость гласит: "Ырыс ынтымақты Елге барады" ("Благополучие должно служить народу"). Важно сосредоточить наши усилия на достижении общих целей".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
К сообществу единой судьбы через развитие транспорта и логистики – эксперты о принципах свободной торговли
Экономика и бизнес
20:17, 10 апреля 2025
К сообществу единой судьбы через развитие транспорта и логистики – эксперты о принципах свободной торговли
Škoda представила в Казахстане кроссовер нового поколения Škoda Kodiaq
Экономика и бизнес
18:01, 10 апреля 2025
Škoda представила в Казахстане кроссовер нового поколения Škoda Kodiaq
БРК представил разъяснения на сообщение Высшей аудиторской палаты
Экономика и бизнес
17:55, 10 апреля 2025
БРК представил разъяснения на сообщение Высшей аудиторской палаты
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: