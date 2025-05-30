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Экономика и бизнес

Алюминий, медь и нефть: какие товары планируют экспортировать через Средний коридор из Казахстана

Торговые отношения, торговля между странами, международная торговля, экспорт, товары, импорт, торговое сотрудничество, товарообмен, перевозка грузов, грузоперевозки, товарные контейнеры, контейнер, логистика, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2025 15:30 Фото: freepik
Министр транспорта Марат Карабаев в Astana International forum 30 мая 2025 года рассказал о перспективах экспорта товаров из Казахстана через Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), сообщает корреспондент Zakon.kz.

Модератор поинтересовался, как можно описать влияние "Среднего коридора" на Казахстан одним словом.

В ответ министр транспорта Марат Карабаев сообщил, что "Средний коридор", а так называют Транскаспийский международный транспортный маршрут, для Казахстана, – это "транзитный коридор между Европой и Азией, проходящий через Казахстан".

"Если мы посмотрим на будущее "Среднего коридора", то он только развивается. Первое, у нас есть солидный контракт, согласно которому товары с Востока перевозят в Европу и объемы этих товаров увеличиваются в десятикратном размере до 2029 года. Это только транзитный товар, то есть контейнерные перевозки. Если посмотреть на экспорт в направлении Европы, то мы видим и экспорт металла, стали, алюминия и меди – это возможность для наших компаний-производителей экспортировать товары в Европу. Третье, этот вопрос обсуждаем и продвигаем – мы хотим экспортировать нашу нефть, используя этот коридор", – добавил он.

Также, по его словам, в Казахстане начали ряд проектов по строительству автомобильных дорог, ж/д путей, авиации.

"Транспортная отрасль потребует более чем 40 млрд долларов инвестиций в течение пяти лет. Например, что касается строительства автодорог в этом году, мы начинаем новые проекты с общей суммой почти в 7 млрд долларов. В течение года поступят проекты на сумму 7 млрд долларов и также по ж/д отрасли более чем на 3 млрд долларов, если мы будем рассматривать последующие 5 лет и более чем 40 млрд долларов по инвестициям. В этом году только мы начинаем большой инфраструктурный набор проектов с суммой более чем 10 млрд долларов", – резюмировал Карабаев.

13 сентября 2024 года сообщалось, что в 2023 году транзитом по ТМТМ было перевезено 11 контейнерных поездов, а с начала текущего года на сегодняшний день достигнута рекордная отметка – 200 поездов.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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