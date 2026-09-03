#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+18°
$
455.4
526.99
5.25
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+18°
$
455.4
526.99
5.25
Политика

Алибек Куантыров стал новым министром экологии Казахстана

Алибек Куантыров, министр, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 12:25 Фото: Telegram/ortcom_kz
C 3 сентября 2026 года Алибек Куантыров возглавляет Министерство экологии и природных ресурсов Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ подписал глава РК Касым-Жомарт Токаев.

"Назначить Куантырова Алибека Сакеновича министром экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности", – говорится в опубликованном сообщении пресс-службы Акорды.

Алибек Куантыров родился 14 ноября 1983 года в Атырау. Окончил Томский государственный университет, Мичиганский университет.

Трудовую деятельность начал в 2005 году и. о. ведущего специалиста в Министерстве экономики и бюджетного планирования РК. В 2005-2010 годах работал на различных должностях в Министерстве экономики и бюджетного планирования РК. В 2010-2013 годах занимал должность замдиректора Департамента бюджетного планирования и прогнозирования Министерства финансов РК, в 2013 году – зампредседателя Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и новых технологий РК. А в 2013-2019 годах трудился на различных должностях в Администрации президента РК. С апреля 2019 года и по февраль 2021 года был заместителем заведующего Отделом информационно-аналитического обеспечения канцелярии первого президента – Елбасы РК.

В феврале 2021 года стал вице-министром национальной экономики РК. А с января 2022 года по февраль 2024-го занимал должность министра национальной экономики РК. После работал гендиректором Ассоциации KAZENERGY.

30 июля 2024 года Куантыров получил должность заместителя министра иностранных дел РК. На этом посту он сменил Назиру Нурбаеву.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
Нурбек Саясат, министр
13:01, Сегодня
Министром науки Казахстана стал Саясат Нурбек
Экс-министр нацэкономики Алибек Куантыров получил новую должность
12:21, 01 апреля 2024
Экс-министр нацэкономики Алибек Куантыров получил новую должность
Заместитель министра иностранных дел Алибек Куантыров
10:45, 16 июня 2025
Алибек Куантыров: Казахстан расширит перечень инвестпроектов с Китаем
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сборная Казахстана по маунтинбайку представила состав на Азиатские игры-2026 в Японии
13:45, Сегодня
Сборная Казахстана по маунтинбайку представила состав на Азиатские игры-2026 в Японии
Александр Горбачук и Руслан Курбанов
13:33, Сегодня
Почему героям ЧМ по фехтованию из Казахстана будет сложно на Азиаде - тренер Горбачук
Велоспорт
13:30, Сегодня
Стал известен состав сборной Казахстана по велоспорту на треке на Азиатские игры-2026
Мовсар Евлоев
13:14, Сегодня
"Буду делать всё, что захочу": Евлоев сделал дерзкое заявление перед боем с Волкановски
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: