Алибек Куантыров стал новым министром экологии Казахстана

C 3 сентября 2026 года Алибек Куантыров возглавляет Министерство экологии и природных ресурсов Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ подписал глава РК Касым-Жомарт Токаев.

"Назначить Куантырова Алибека Сакеновича министром экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности", – говорится в опубликованном сообщении пресс-службы Акорды.

Алибек Куантыров родился 14 ноября 1983 года в Атырау. Окончил Томский государственный университет, Мичиганский университет.

Трудовую деятельность начал в 2005 году и. о. ведущего специалиста в Министерстве экономики и бюджетного планирования РК. В 2005-2010 годах работал на различных должностях в Министерстве экономики и бюджетного планирования РК. В 2010-2013 годах занимал должность замдиректора Департамента бюджетного планирования и прогнозирования Министерства финансов РК, в 2013 году – зампредседателя Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и новых технологий РК. А в 2013-2019 годах трудился на различных должностях в Администрации президента РК. С апреля 2019 года и по февраль 2021 года был заместителем заведующего Отделом информационно-аналитического обеспечения канцелярии первого президента – Елбасы РК.

В феврале 2021 года стал вице-министром национальной экономики РК. А с января 2022 года по февраль 2024-го занимал должность министра национальной экономики РК. После работал гендиректором Ассоциации KAZENERGY.

30 июля 2024 года Куантыров получил должность заместителя министра иностранных дел РК. На этом посту он сменил Назиру Нурбаеву.