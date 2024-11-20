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Законодательство РК

Куантыров об укреплении доллара: Это временная ситуация

Доллары, деньги, обмен валют, обменник , фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2024 11:46 Фото: pixabay
Заместитель министра иностранных дел РК Алибек Куантыров в кулуарах Мажилиса 20 ноября высказался о последнем шоковом укреплении доллара в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Экс-министр национальной экономики РК Куантыров считает, что укрепление доллара – это временная ситуация.

"Кто-то прогнозировал ранее и 600 тенге за доллар, этого не произошло. Мы увидели, что не стоит реагировать на всплески. Тенге – стабильная валюта. Давайте не будем подвергаться эмоциям и будем все работать на благо Казахстана", – призвал он.

18 ноября произошло очередное укрепление американской валюты – курс достиг 500 тенге за 1 доллар. Аналитики отметили, что в этой ситуации есть две стороны. Первая – негативная для населения Казахстана, потому что люди становятся беднее по мере того, как нацвалюта слабеет. Вторая – позитивная для госбюджета, который может реализовать все запланированные траты, так как его даже теоретический дефицит быстро перекрывается.

19 ноября министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев, отвечая на вопрос о том, стоит ли ожидать роста цен на продукты питания до конца года из-за укрепления доллара, заявил, что "этот фактор не могут отрицать".

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