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Экономика и бизнес

Как конфликт между Ираном и Израилем отразится на логистике казахстанских товаров

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2025 13:38 Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 23 июня 2025 года в Сенате прокомментировал конфликт между Ираном и Израилем, сообщает Zakon.kz.

Он считает, что пока рано делать какие-либо прогнозы. Казахстан наблюдает за развитием ситуации и надеется на достижение мирного соглашения между противоборствующими сторонами.

"Что касается того, что мы потеряем. Прежде всего, мы поставляем продукты питания в Иран. Не думаю, что эти события как-то на это повлияют. Население надо кормить в любом случае, страна большая. Единственное, что, естественно, нас беспокоит, это логистика. Единственная железная дорога, которая ведет на юг, проходит через Иран. Других железных дорог нет, и нам, конечно, не хотелось, чтобы это как-то повлияло", – сказал Серик Жумангарин.

Он отметил, что казахстанский экспорт невелик, поскольку иранские железные дороги находятся далеко не в лучшем состоянии. Товарооборот с Ираном в прошлом году составил около 350 млн долларов. В этом году за пять первых месяцев он превысил 120 млн долларов.

"У нас есть запасной вариант. Мы можем уходить через Грузию по ТМТМ (Транскаспийский международный транспортный маршрут), мы можем уходить через китайский порт Ляньюньган. Это немножко усложняет логистику, но если совсем долгосрочные последствия иметь для нас будет, то будем продумывать варианты, будем помогать бизнесменам", – резюмировал Жумангарин.

Ранее МИД Казахстана сделал заявление по ситуации на Ближнем Востоке.

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Бауыржан Муканов
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