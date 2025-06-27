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Экономика и бизнес

Депутат: Высокие цены на нефть не могут нас спасти

Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2025 12:27 Фото: unsplash
Сенатор Ляззат Рысбекова на совместном заседании палат Парламента 27 июня 2025 года озвучила, что, несмотря на текущую стабильность, экономика Казахстана по-прежнему сильно зависит от экспорта сырья, в первую очередь – нефти, передает корреспондент Zakon.kz.

По итогам анализа Отчета об исполнении республиканского бюджета за 2024 год она отметила ряд моментов, на которые стоит обратить внимание.

"Несмотря на принимаемые правительством меры, ресурсная зависимость продолжает оказывать влияние на экономику Казахстана. Ключевыми факторами, оказывающими воздействие на отечественную экономику, продолжают оставаться: снижение мировых цен на нефть, колебания валютных курсов, в том числе с ослаблением российского рубля, увеличение государственных расходов, что в свою очередь приводит к росту инфляции и дефицита бюджета. В структуре экспорта значительно преобладают сырьевые товары, что также делает нашу экономику более уязвимой к волатильности мировых цен на них", – сказала Ляззат Рысбекова.

По ее словам, зависимость экономики от мировых цен на сырьевые товары – актуальная тема для многих стран, особенно тех, которые являются значимыми экспортерами сырья.

"Вместе с тем, согласно исследованиям Международного валютного фонда, к началу 2040 года стоимость нефти может упасть до рекордно низких 15 долларов США за баррель. Причиной этого станет глобальное распространение электромобилей и массовый отказ от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Согласно оценке МВФ, страны, не успевшие вовремя провести диверсификацию экономики, столкнутся с затяжным и болезненным кризисом. И на восстановление экономики таких стран может уйти не менее 20 лет", – озвучила сенатор.

Она подчеркнула, что большему риску подвержены страны-экспортеры нефти, к которым относится и Казахстан.

"В прошлом году более половины общего объема казахстанского экспорта занимала сырая нефть. А доходы от него обеспечивают около половины поступлений бюджета. В последние месяцы мы видим сильную волатильность стоимости нефти, что сказывается на состоянии нашей экономики и доходной части бюджета. МВФ оценивает потери Казахстана в сумме 678 млрд долларов США в случае, если не будут приняты решительные меры. МВФ в числе факторов риска для нашей экономики указывает возможное замедление роста из-за задержек в реализации крупных инфраструктурных проектов, усиление инфляционного давления и неопределенность на фоне усиления торгового протекционизма", – сказала депутат.

С ее слов, это помимо снижения цен на нефть и замедления роста в странах-торговых партнерах Казахстана.

"Таким образом, нас в будущем не могут спасти высокие цены на нефть. Нам нужно действовать на опережение. У нас заранее должны быть ответы на возможные риски. Изложенное еще раз наглядно показывает хрупкость модели нашей отечественной экономики. При снижении цен на нефть резко возрастает уязвимость республиканского бюджета. В целях снижения рисков, повышения устойчивости национальной экономики сегодня остро стоит вопрос неотлагательного проведения глубокой диверсификации производства и отечественной экономики в целом. Именно диверсификация придает устойчивость функционированию экономики, ослабляет зависимость от конъюнктурных изменений и отдельных рынков", – подчеркнула Ляззат Рысбекова.

18 июня 2025 года депутаты Мажилиса заслушали отчет правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении бюджета за 2024 год и дали свою оценку.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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