Пятью миллиардами тенге поможет правительство городу Актау

Правительством выделены средства на реконструкцию магистральных теплосетей города Актау. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы премьера, документ предусматривает перечисление 5 млрд тенге бюджету Мангистауской области в виде целевых трансфертов на реализацию проекта по реконструкции магистральных тепловых сетей города Актау.

"В частности, данные средства с учетом солидарного софинансирования из местного бюджета в размере 10% от общей стоимости работ будут направлены на реконструкцию участка трассы с наибольшим износом протяженностью 11,5 км", – сказано в сообщении.

Ранее за счет средств подрядной организации уже проложено порядка 11,5 км сетей теплоснабжения.

В целом, в период с 2024 по 2026 год требуется поэтапная замена 44 км магистрального теплопровода, их износ составляет более 75%. Следует отметить, что основная часть сетей теплоснабжения Актау введена в эксплуатацию с 1962 года.

В результате принимаемые меры позволят снизить износ сетей для предоставления населению качественных коммунальных услуг и бесперебойного прохождения отопительного периода.

Отметим, что реконструкция магистральных тепловых сетей в Актау длилась примерно пять месяцев. С 1 мая весь город остался без горячей воды.