Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Пятью миллиардами тенге поможет правительство городу Актау

Правительство выделило 5 млрд на реконструкцию теплосетей Актау, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 09:14 Фото: primeminister.kz
Правительством выделены средства на реконструкцию магистральных теплосетей города Актау. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы премьера, документ предусматривает перечисление 5 млрд тенге бюджету Мангистауской области в виде целевых трансфертов на реализацию проекта по реконструкции магистральных тепловых сетей города Актау.

"В частности, данные средства с учетом солидарного софинансирования из местного бюджета в размере 10% от общей стоимости работ будут направлены на реконструкцию участка трассы с наибольшим износом протяженностью 11,5 км", – сказано в сообщении.

Ранее за счет средств подрядной организации уже проложено порядка 11,5 км сетей теплоснабжения.

В целом, в период с 2024 по 2026 год требуется поэтапная замена 44 км магистрального теплопровода, их износ составляет более 75%. Следует отметить, что основная часть сетей теплоснабжения Актау введена в эксплуатацию с 1962 года.

В результате принимаемые меры позволят снизить износ сетей для предоставления населению качественных коммунальных услуг и бесперебойного прохождения отопительного периода.

Отметим, что реконструкция магистральных тепловых сетей в Актау длилась примерно пять месяцев. С 1 мая весь город остался без горячей воды.

Читайте также

Фотоловушка зафиксировала редкие моменты из жизни семейства снежных барсов в Казахстане
Редкие моменты из жизни семейства снежных барсов в Казахстане сняла фотоловушка
Завод по производству полиэтиленовых труб открыли в ВКО
Завод по производству полиэтиленовых труб открыли в ВКО
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Морозы и метели накроют Казахстан: в Астане и 13 областях объявлены штормовые предупреждения
Ирина Капитанова
Правительство РК Актау 2024 год Ремонт
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Талгар, убийство, подросток
Убийство подростка в Талгаре: депутат раскритиковал действия местных полицейских
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Морозы и метели накроют Казахстан: в Астане и 13 областях объявлены штормовые предупреждения
7 пород собак, которые будут с хозяином до конца
Семь пород собак, которых стоит выбрать за верность
Совет по этике Павлодарской области
Акиму в Павлодарской области пришлось оправдываться за водку в подарок труженикам тыла
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: