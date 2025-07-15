Сколько налогов заплатил бизнес после критики о недобросовестности

Фото: Zakon.kz

Премьер-министр Олжас Бектенов на пресс-конференции в правительстве 15 июля 2025 года рассказал о реакции бизнеса на критику о недобросовестности в части уплаты налогов, передает корреспондент Zakon.kz.

Олжас "Я думаю, что ни для кого не секрет, что крупные строительные компании применяют схемы дробления бизнеса, то есть сама строительная компания – это одно юридическое лицо, штукатур – это отдельное ИП, маляр – отдельное ИП, кафельщик – отдельное ИП. Для чего это делается? Для того, чтобы каждый в отдельности работал по упрощенному налогообложению и платил меньше налогов, чем если бы вся компания платила, если бы она справедливо и открыто показывала свои обороты деятельности. Вот об этом я говорил в начале года", – добавил он. Критика, по его словам, оказалась действенной. "Поступления увеличились – только после того обращения активно работа проводилась, 47 млрд тенге поступило в ближайшие дни буквально после этого обращения. КГД проводил также большую работу и по блогерам, и по другим сферам... Новый Налоговый кодекс, который со следующего года будет работать, направлен на это – мы сокращаем сферу действия льготных налоговых режимов, порог снизили и виды деятельности будем убирать оттуда, которые не соответствуют понятию розничного налога. Хотя, например, сегодня строительно-монтажные работы относятся почему-то к розничному налогу, хотя идет взаимодействие между двумя компаниями. Это тонкая настройка, мы будем дальше работать", – резюмировал премьер-министр. Ранее Олжас Бектенов заявил, что на фоне налоговой реформы серьезных проблем на рынке жилья не ожидается. Он также заверил, что правительство не допустит спекулятивного роста цен и сговоров на рынке.

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