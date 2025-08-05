МСБ Казахстана откроют прямой доступ к международным поставщикам

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Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев 5 августа 2025 года на заседании правительства рассказал, что в Казахстане запустят онлайн-платформу, чтобы сделать оптовые закупки импортных товаров более удобными для малого и среднего бизнеса (МСБ), передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, прорабатывается запуск отечественной B2B-платформы нового формата, ориентированной на упорядочение оптового импорта и поддержку МСБ. "Планируется внедрение цифровых решений, упрощение процедур и интеграция с поставщиками через прямые каналы, включая переговоры с JD.com и Alibaba Group. Важно отметить, что для полноценной реализации платформы прорабатывается вопрос снятия технических барьеров в процедурах сертификации, обсуждается внесение изменений в Соглашение между правительствами Казахстана и КНР от 1996 года", – дополнил Арман Шаккалиев. Ранее стало известно, что некоторым получателям АСП предоставят ваучеры на покупку продуктов.

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