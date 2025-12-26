#Казахстан в сравнении
Экономика и бизнес

В Казахстане могут ограничить отгрузку топлива с 1 января 2026 года: Минэнерго сделало заявление

нефтебаза, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2025 17:54 Фото: gov.kz
Установка приборов учета на нефтебазах – обязательное условие для исключения "теневого" оборота топлива. Об этом сегодня, 26 декабря 2025 года, заявили в пресс-службе Министерства энергетики (МЭ) Казахстана, сообщает Zakon.kz.

О необходимости неукоснительного соблюдения законодательства в сфере оборота нефтепродуктов Минэнерго напоминает участникам рынка.

"В целях обеспечения прозрачности рынка ведомство рассматривает введение ограничений на отгрузку топлива в адрес нефтебаз, не оснащенных контрольными приборами учета (КПУ), с 1 января 2026 года".Пресс-служба МЭ РК

При этом в ведомстве подчеркнули, что данное требование не является новым.

"Согласно Закону РК "О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов", обязательное оснащение производственных объектов, нефтебаз и АЗС приборами учета предусмотрено еще с 2024 года. Цифровизация баз хранения – это ключевой инструмент энергетической безопасности, который позволяет отслеживать реальные запасы топлива по всей стране, исключая риски искусственного дефицита и "серого" вывоза ГСМ за границу".Пресс-служба МЭ РК

По данным государственной системы учета "OilTrack" (портал Qoldau.kz), на сегодняшний день в стране зарегистрировано 279 нефтебаз. Из них 125 объектов уже полностью перешли на цифровой формат работы, передавая данные в режиме реального времени.

"Владельцам остальных объектов необходимо ускорить процесс модернизации для соответствия законным требованиям и обеспечения бесперебойных поставок".Пресс-служба МЭ РК

Как заверили в Минэнерго, работа по выводу оптового рынка из "тени" не отразится на конечных потребителях.

"Текущих мощностей добросовестных нефтебаз, оснащенных необходимым оборудованием, достаточно для полного обеспечения внутреннего рынка. Запасы ГСМ в стране сформированы в необходимых объемах, ситуация с поставками на АЗС находится на постоянном контроле, риски дефицита отсутствуют".Пресс-служба МЭ РК

Министерство энергетики призывает субъекты бизнеса завершить техническое оснащение своих объектов, чтобы гарантировать стабильную и прозрачную работу в правовом поле в новом году.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2025 17:54
Казахстан усиливает защиту от незаконного вывоза топлива

О том, какие виды топлива могут вырасти в цене в Казахстане в 2026 году, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
