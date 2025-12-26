В Казахстане могут ограничить отгрузку топлива с 1 января 2026 года: Минэнерго сделало заявление
О необходимости неукоснительного соблюдения законодательства в сфере оборота нефтепродуктов Минэнерго напоминает участникам рынка.
"В целях обеспечения прозрачности рынка ведомство рассматривает введение ограничений на отгрузку топлива в адрес нефтебаз, не оснащенных контрольными приборами учета (КПУ), с 1 января 2026 года".Пресс-служба МЭ РК
При этом в ведомстве подчеркнули, что данное требование не является новым.
"Согласно Закону РК "О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов", обязательное оснащение производственных объектов, нефтебаз и АЗС приборами учета предусмотрено еще с 2024 года. Цифровизация баз хранения – это ключевой инструмент энергетической безопасности, который позволяет отслеживать реальные запасы топлива по всей стране, исключая риски искусственного дефицита и "серого" вывоза ГСМ за границу".Пресс-служба МЭ РК
По данным государственной системы учета "OilTrack" (портал Qoldau.kz), на сегодняшний день в стране зарегистрировано 279 нефтебаз. Из них 125 объектов уже полностью перешли на цифровой формат работы, передавая данные в режиме реального времени.
"Владельцам остальных объектов необходимо ускорить процесс модернизации для соответствия законным требованиям и обеспечения бесперебойных поставок".Пресс-служба МЭ РК
Как заверили в Минэнерго, работа по выводу оптового рынка из "тени" не отразится на конечных потребителях.
"Текущих мощностей добросовестных нефтебаз, оснащенных необходимым оборудованием, достаточно для полного обеспечения внутреннего рынка. Запасы ГСМ в стране сформированы в необходимых объемах, ситуация с поставками на АЗС находится на постоянном контроле, риски дефицита отсутствуют".Пресс-служба МЭ РК
Министерство энергетики призывает субъекты бизнеса завершить техническое оснащение своих объектов, чтобы гарантировать стабильную и прозрачную работу в правовом поле в новом году.
