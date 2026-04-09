Музей за миллиард не могут достроить в Зеренде: не хватает сотен миллионов

Сенатор Талгат Жунусов 9 апреля 2026 года заявил о нехватке финансирования для завершения строительства историко-краеведческого музея в Зеренде и риске приостановки проекта, передает корреспондент Zakon.kz.

Парламентарий сообщил, что проект реализуется в рамках ЦУР 11 в Зерендинском районе Акмолинской области.

По его словам, проект предусматривает создание многофункционального пространства для сохранения культурного наследия, развития креативных индустрий и сопровождения туристов, при этом расположение района между курортными зонами "Бурабай" и "Шалкар" позволяет рассматривать объект как точку притяжения для туристов.

Вместе с тем сенатор подчеркнул, что при общей стоимости проекта 1 млрд 170 млн тенге на его реализацию пока выделено 200 млн тенге, при этом дефицит финансирования составляет 878 млн тенге.

"В настоящее время реализация проекта фактически приостановлена из-за отсутствия финансирования. В целях финансирования проекта в 2025 году акимат Акмолинской области неоднократно направлял бюджетные заявки в Министерство национальной экономики, однако данные заявки не получили поддержки в связи с дефицитом бюджетных средств. Учитывая субвенционный характер Акмолинской области и ограниченные возможности областного бюджета, проект рискует превратиться в долгосрочное строительство. В связи с изложенным просим оказать содействие в выделении средств из Специального государственного фонда в текущем году для завершения строительства историко-краеведческого музея, объединенного с визит-центром, в селе Зеренда", – предложил Талгат Жунусов.

