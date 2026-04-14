Минфин о неиспользуемых акимами и нацкомпаниями миллиардах: Не дадим "замораживать" бюджетные деньги

Вице-министр финансов Ержан Биржанов на брифинге в правительстве 14 апреля 2026 года прокомментировал новые поправки в приказ Минфина, которые позволяют центру изымать неиспользуемые миллиарды у квазигоссектора и регинов, передает корреспондент Zakon.kz.

Ержан Биржанов сообщил, что все правила исходят из Бюджетного кодекса, где достаточно четко регламентированы межбюджетные отношения.

"Мы в рамках своей работы, в рамках казначейского контроля видим, условно, остатки на счетах квазисектора, остатки на счетах местных исполнительных органов. Как уполномоченный орган по эффективному использованию бюджетных денег, мы будем, условно, регулировать направление тех же средств местных исполнительных органов. Если у него на счету в казначействе имеются большие средства, мы, скорее всего, будем регулировать направление его на приоритетной части, например, на строительство либо другим администраторам. Таким образом, мы не дадим просто "замораживать" государственные деньги", – сказал он.

Эти меры, по его словам, направлены на эффективное использование бюджетных средств.

"Мы проводим мониторинг ежедневно, каждое утро. У меня есть статистика по каждому администратору, по каждому акимату: сколько у него денег находится, сколько он обязательств принял и график. То есть это все сейчас полностью оцифровано, автоматизировано. И нет такого случая, когда мы просто должны деньги отдать и ждать полгода или месяц. У нас такого нет, мы ежедневно мониторим (исполнение. – Прим. ред.)", – резюмировал вице-министр.

