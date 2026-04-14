#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
474.9
555.3
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
474.9
555.3
6.24
Экономика и бизнес

Минфин о неиспользуемых акимами и нацкомпаниями миллиардах: Не дадим "замораживать" бюджетные деньги

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Вице-министр финансов Ержан Биржанов на брифинге в правительстве 14 апреля 2026 года прокомментировал новые поправки в приказ Минфина, которые позволяют центру изымать неиспользуемые миллиарды у квазигоссектора и регинов, передает корреспондент Zakon.kz.

Ержан Биржанов сообщил, что все правила исходят из Бюджетного кодекса, где достаточно четко регламентированы межбюджетные отношения.

"Мы в рамках своей работы, в рамках казначейского контроля видим, условно, остатки на счетах квазисектора, остатки на счетах местных исполнительных органов. Как уполномоченный орган по эффективному использованию бюджетных денег, мы будем, условно, регулировать направление тех же средств местных исполнительных органов. Если у него на счету в казначействе имеются большие средства, мы, скорее всего, будем регулировать направление его на приоритетной части, например, на строительство либо другим администраторам. Таким образом, мы не дадим просто "замораживать" государственные деньги", – сказал он.

Эти меры, по его словам, направлены на эффективное использование бюджетных средств.

"Мы проводим мониторинг ежедневно, каждое утро. У меня есть статистика по каждому администратору, по каждому акимату: сколько у него денег находится, сколько он обязательств принял и график. То есть это все сейчас полностью оцифровано, автоматизировано. И нет такого случая, когда мы просто должны деньги отдать и ждать полгода или месяц. У нас такого нет, мы ежедневно мониторим (исполнение. – Прим. ред.)", – резюмировал вице-министр.

14 апреля 2026 года премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства рассказал, что нужно сделать для развития экономики страны. При этом он напомнил, что за каждым руководителем закреплена персональная ответственность за достижение плановых показателей роста в разрезе отраслей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: