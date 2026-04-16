Экономика и бизнес

Проблемы "Хоргоса" тормозят транзит: сенатор предложил меры по разгрузке направления

Хоргос, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2026 14:31 Фото: Instagram/mcps_khorgos
Сенатор Суиндик Алдашев в своем депутатском запросе на пленарном заседании Сената заявил о необходимости решения системных проблем в работе МЦПС "Хоргос", включая вопросы консульского присутствия и условий пересечения границы, передает корреспондент Zakon.kz.

В своем депутатском запросе сенатор отметил, что "Хоргос" является одним из стратегически важных узлов транзитной инфраструктуры Казахстана, обеспечивающим развитие международных транспортных коридоров в рамках программ "Нурлы жол" и "Один пояс – один путь". По итогам 2025 года товарооборот между Казахстаном и Китаем, объем грузоперевозок составил рекордные 30 млн тонн.

При этом Суиндик Алдашев подчеркнул, что, несмотря на положительную динамику, в ходе выездного заседания депутатов Сената были выявлены системные проблемы, сдерживающие развитие данного направления.

"Считаем необходимым рассмотреть вопросы размещения специального консульского представительства Республики Казахстан в городе Хоргосе, а также проработать на межправительственном уровне возможность свободного пересечения границы казахстанскими водителями как с грузом, так и без него. Кроме того, требуется рассмотреть включение Международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос" в перечень пунктов пропуска через государственную границу, а также инициировать проекты по созданию прямого железнодорожного и автомобильного сообщения между специальными экономическими зонами Казахстана и Китая. Реализация данных мер позволит перераспределить транспортные потоки и снизить нагрузку", – отметил сенатор.

Он также заявил, что решение обозначенных вопросов позволит повысить транзитный потенциал страны, обеспечить равные условия для отечественных перевозчиков и укрепить позиции Казахстана как ключевого логистического хаба в регионе.

14 апреля 2026 года глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил усилить работу Хоргоса и Достыка на границе с Китаем.

