Экономика вне сырья: как институты развития формируют новый рост Казахстана

На подкасте Talday Talks председатель правления АО "Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" Рустам Карагойшин рассказал, как на фоне усиливающейся глобальной конкуренции за инвестиции работают институты развития Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Рустам Карагойшин считает, что институты развития в Казахстане выполняют ключевую задачу по диверсификации экономики, поддержке малого и среднего бизнеса и обеспечению экономического роста, а также участвуют в реализации инфраструктурных проектов. В числе дополнительных приоритетов – жилищное строительство и сельское хозяйство.

По его словам, Казахстан уже сегодня демонстрирует первые результаты диверсификации: если еще несколько лет назад экспортная структура была преимущественно сырьевой, то по итогам 2025 года промышленный экспорт начал приближаться к сырьевому по объемам выручки. Это, по его оценке, принципиальный сдвиг для экономики, где долгое время традиционно доминировала доля нефти и металлов.

"Мы видим, что промышленность постепенно догоняет сырьевой экспорт. Да, внутри промышленных товаров есть продукция горно-металлургического комплекса, но это уже следующий передел – с большей добавленной стоимостью… Эффект от поддержки – это создание новых рабочих мест, поступление налогов и так далее. В прошлом году экономика выросла на 6,5%, из которых, по данным МНЭ, до 1% дали экономике средства "Байтерека", – отметил Карагойшин на подкасте Talday Talks.

Он считает, что растет и эффективность: несмотря на сокращение прямой поддержки из бюджета, эффективность работы холдинга заметно выросла.

"Если раньше, до 2024 года, мы получали из республиканского бюджета до 800-900 млрд тенге по различным программам, то в 2025 году этот объем составил около 500 млрд тенге. При этом объемы кредитования существенно увеличились: если в 2023 году это было порядка 3-4 трлн тенге, то сейчас – уже около 8 трлн. Фактически на меньший объем бюджетных средств мы обеспечиваем значительно больший эффект для экономики", – подчеркнул глава холдинга.

В региональном разрезе Казахстан, добавил спикер, уже опережает многие страны Центральной Азии по уровню институциональной поддержки и глубине промышленной переработки, переходя к более высоким переделам.

Однако глобально конкуренция за инвестиции, по оценке спикера, только усиливается. В этой ситуации большую роль играют институты развития как ключевой механизм привлечения инвестиций и запуска сложных проектов. Карагойшин привел примеры таких структур, как Temasek Holdings в Сингапуре и ADQ в ОАЭ. Обе модели делают ставку на концентрацию ресурсов и работу с "близкими" инвесторами – теми, кто готов быстро заходить в проекты с учетом логистики и региональных преимуществ. Казахстан идет схожим путем, усиливая роль зонтичных структур.

"Идет, по сути, глобальная конкуренция за инвестиции. Чтобы конкурировать с другими странами, нужно укрупнение. Укрупнение как для баланса, так и для более широкого инструментария в рамках определенных зонтичных институтов развития. Чем, мы можем сказать, "Байтерек" и является", – подчеркнул глава холдинга.

То есть сейчас Казахстан постепенно выстраивает собственную модель институционального развития, адаптируя международный опыт к национальной экономике. И усиление роли холдинга "Байтерек" отражает переход от точечной поддержки отдельных проектов к формированию более системной архитектуры инвестиций, ориентированной на отраслевые приоритеты и долгосрочный экономический эффект.

Управляющий партнер и СЕО KPMG Кавказ и Центральная Азия Сакен Жумашев убежден, что "без институтов развития сильный Казахстан не построить", потому что именно "институты развития сегодня заходят туда, где частный сектор не готов брать на себя высокие риски".

"Если завтра "Байтерек" перестанет помогать малому и среднему бизнесу, то наша экономика сразу уйдет в стагнацию. Это раз. Второй момент. Сложные проекты не будут развиваться, и вся наша экономика будет вращаться вокруг сырья. То есть это нефть, металл и зерно. А такие вот смежные области, как искусственный интеллект, сложная переработка, они развиваться не будут... Институты развития направляют средства на те сектора, на те проекты, которые завтра помогут нам "оторваться" от продажи металлов, продажи нефти и продажи зерна и сформировать новые области, которые могут стать передовыми", – говорит он.

Сакен Жумашев указал, в частности, на роль Фонда "Даму", через который сегодня МСБ получает льготное кредитование.

"Это конечно, очень хорошее подспорье, если учесть, что в банках второго уровня ставка больше 20%. У нас экономика в целом строится вокруг крупных проектов, и любой такой проект, например, строительство завода, формирует вокруг себя экосистему из малого и среднего бизнеса, которые обслуживают людей, которые строят этот завод. В этом плане если Банк развития Казахстана инвестирует деньги в стратегически важные, более долгосрочные проекты, то "Даму" – это поддержка бизнеса здесь и сейчас", – пояснил эксперт.

Экономист Куаныш Жаиков добавил, что институты развития "решают задачи по ускорению экономического роста".

"По многим крупным системообразующим проектам, инфраструктурным проектам положительная роль институтов развития была сыграна. Ее нельзя отменять", – подчеркнул он.

Холдинг "Байтерек", заявил Карагойшин, сейчас проходит масштабную трансформацию и перестраивает бизнес-процессы.

"Мы идем в те секторы, которые в данный момент по тем или иным критериям не подходят для банка второго уровня, чтобы полностью его обслуживать. Мы сейчас ведем политику и впервые с конца 2025 года, то есть начали в декабре, и далее в январе и феврале были транши, на сегодня передали банкам второго уровня проекты на 650 млн долларов, без комиссии. Это проекты, которые вышли с четырехлетней инвестиционной фазы. Это стабильный заемщик, который сегодня уже генерирует определенный поток. Обсуждаем вопрос передачи до 7-15 млрд тенге полностью банкам второго уровня, кроме аграрного сектора. То есть продукты, которые могут уже рынком обслуживаться, стараемся передать. Мы такой аукцион проводим. Параллельно мы развиваем продукты софинансирования, так называемый "синдикат", – сообщил он.

Речь идет в том числе о старте производства удобрений в Казахстане. Общий объем инвестиций оценивается в 1,5 млрд долларов. Карайгошин подчеркнул, что, помимо Банка развития Казахстана, в кредитовании планируется задействовать еще два коммерческих банка.

"Это и есть проактивная роль инвестиционного холдинга – тот баланс, который мы на сегодняшний день накопили, позволяет без существенных рисков делать такие системные решения", – указал глава НИХ.

Следует отметить, что холдинг активно помогает и фермерам: если ранее кредиты выдавались аграриям в феврале-марте, то с 2025 года льготные средства начали выдавать в декабре – это дает возможность фермеру лучше подготовиться к посевному сезону. Подход планируется еще больше детализировать – выдавать аграриям южных регионов кредиты уже в сентябре, что позволит в разы повысить их производительность.

"Сейчас растет интерес с сектору АПК – наш инвестиционный климат плюс субсидии, которые повышают интерес бизнеса, предприниматели заинтересованы в том, чтобы развить отрасль, они уже ведут переговоры с нашим государством – это очень хороший сигнал и тренд, что у сектора есть большой потенциал. Это радует", – сказал Сакен Жумашев.

Одним из ключевых изменений в работе "Байтерека" стало смещение от реактивной модели (ожидания заявок) к проактивной. Сегодня холдинг анализирует массив данных по более чем 2,7 млн действующих в стране субъектов бизнеса и определяет перспективные направления. Если в целом по стране совместно с регионами и министерствами сформирован пул, который включает в себя свыше 1 500 проектов, то 277 из них сосредоточены внутри "Байтерека". Акцент делается на реализацию "страновых проектов" в аграрном секторе, машиностроении, обрабатывающей промышленности и машиностроении. Сегодня перед холдингом стоят амбициозные цели.

"Мы планируем по линии "Даму" предоставить льготные кредиты на сумму порядка 500 млрд тенге по программе "Орлеу", по линии Аграрной кредитной корпорации мы хотим отдельный гарантийный фонд поднять именно для аграрного сектора – по этой линии тоже порядка 500 млрд тенге направим на разные проекты. Это все малый и средний бизнес, о крупном бизнесе речи не идет. По ФРП мы планируем где-то порядка 700 млрд тенге предоставить кредиты в тенговом эквиваленте и порядка 300 млрд в валютном эквиваленте – итого триллион тенге пойдет на поддержку машиностроения. Плюс там сделали программу для МСБ – до 300 млн тенге – для обновления оборудования через лизинг", – говорит Рустам Карагойшин.

Эксперты подчеркивают, что институты развития в Казахстане сегодня фактически выполняют роль "точек сборки" экономики, через которые происходит перераспределение капитала в более приоритетные и стратегически значимые направления. Спикер Сената и ведущий подкаста Маулен Ашимбаев рассказал, на чем должна быть сосредоточена работа АО "НИХ "Байтерек".

"Начался новый этап деятельности холдинга, и у него появился обновленный статус. Институты развития должны быть ориентированы на достижение стратегических целей, поставленных главой государства: диверсификацию экономики, обеспечение качественного и устойчивого роста, поддержку новых предприятий, создание высокотехнологичных производств, а также расширение казахстанского экспорта – как по номенклатуре, так и по географии", – подытожил Маулен Ашимбаев.

Сегодня в составе холдинга работают такие дочерние организации, как АО "Банк развития Казахстана", АО "Экспортно-кредитное агентство Казахстана" и АО "Qazaqstan Investment Corporation". Они предоставляют такие инструменты поддержки, как долговое и долевое финансирование, страхование экспортных операций, лизинговое финансирование, и в целом оказывают поддержку несырьевым экспортерам. Поддержку микро-, малому и среднему бизнесу оказывает АО "Фонд развития предпринимательства "Даму". Ключевая дочерняя организация холдинга, направленная на финансирование обрабатывающей промышленности и инфраструктурных проектов, Фонд развития промышленности (ФРП). Тогда как АО "Аграрная кредитная корпорация", в состав которой входит "КазАгроФинанс", содействует устойчивому развитию и техническому оснащению агропромышленного комплекса страны путем финансовой поддержки крупного, среднего и малого предпринимательства на селе.

10 марта зампредседателя правления АО "НИХ "Байтерек" Усен Галым сообщил, что на 2026 год у холдинга имеется пайплайн на 449 проектов на сумму 3,4 трлн тенге. План финансирования реального сектора – 8 трлн тенге при капитализации группы на 1 трлн тенге.