Саткалиев прокомментировал финансирование строительства первой АЭС в Казахстане

Председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев 28 мая 2026 года рассказал, что строительство первой АЭС в Казахстане планируется финансировать за счет межгосударственного экспортного кредита России, передает корреспондент Zakon.kz.

В ходе церемонии обмена документами Казахстан и Россия подписали межправительственные соглашения об основных принципах и условиях сотрудничества по проекту строительства атомной электростанции на территории РК, а также о предоставлении государственного экспортного кредита для финансирования ее строительства.

Позже журналисты уточнили у Алмасадама Саткалиева, о каком кредите идет речь.

Он подчеркнул, что речь идет о межгосударственном экспортном кредите, который Россия предоставит правительству Казахстана. Отвечая на вопрос об условиях и сумме займа, глава агентства отметил, что часть параметров кредита сейчас находится на стадии согласования между министерствами финансов двух стран.

"Это будет длинный кредит. Очень выгодный для Казахстана по параметрам. Это у нас относится к ответственности Министерства финансов Казахстана", – озвучил Алмасадам Саткалиев.

Журналисты также уточнили, имеются ли у Казахстана собственные финансовые возможности для строительства АЭС без привлечения экспортного кредита.

"Вы знаете, речь идет о достаточно больших объемах финансирования. В сумме с учетом строительства инфраструктуры по начальной оценке где-то 16,5 млрд – непосредственно на два блока. И порядка 2 млрд тратится на систему физической безопасности и социальную инфраструктуру. Это достаточно серьезный объем финансирования, который по договоренности правительства Республики Казахстан с участием Агентства по атомной энергии будет обеспечен за счет экспортного кредита", – дополнил Алмасадам Саткалиев.

Также представители СМИ уточнили, когда начнется строительство.

"Мы уже приступили к работам. Проводятся инженерные изыскания. Фактически, согласно нашему плану, 2027 год определен датой начала перехода непосредственно к строительству на площадке. В среднем строительство занимает до 10 лет, но по договоренности с нашими коллегами мы ожидаем ввод первого блока уже в 2034 году – через 7 лет после заливки первого бетона", – продолжил Алмасадам Саткалиев.

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин провели переговоры в расширенном составе с участием членов официальных делегаций.