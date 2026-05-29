Жумангарин: Страны ЕАЭС унифицировали ряд социальных процессов

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин в кулуарах заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) 29 мая 2026 года рассказал о плюсах ЕАЭС для казахстанцев, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что в социальном плане многие вещи унифицированы.

"Экспорт пенсии существует. То есть ты можешь переехать, но страна, где ты работал, твою пенсию перечисляет, то есть экспортирует. Признаются взаимно дипломы о высшем образовании. Это тоже очень важно. То есть мобильность трудовых ресурсов существует", – рассказал Серик Жумангарин.

Также зампремьера добавил, что проведена гармонизация по 162 видам услуг.

"Прямого указания на это нет, но у нас предпринимательский климат во всех странах, он так или иначе унифицирован и является одним из лучших", – подчеркнул Серик Жумангарин.

