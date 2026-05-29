Жумангарин высказался о строительстве трех российских школ в Казахстане

Фото: Zakon.kz

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин в кулуарах заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) 29 мая 2026 года рассказал, когда могут начать строительство российских школ в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Серик Жумангарин напомнил, что ранее Россия предложила построить три школы в Туркестанской, Кызылординской и Жамбылской областях. "Соответственно, мы выступили с инициативой построить в Оренбургской области, в Омске и в Астрахани. С Оренбургом, насколько я знаю, земельный участок уже согласовали, Астрахань и Омск согласовываются. И когда все это будет готово, мы одновременно все это подпишем. Везде будут смешанные школы с русско-казахским языком обучения, здесь, соответственно, то же самое. И русский язык будут изучать, и казахский язык будут изучать", – отметил он. Озвучил он и сроки строительства. "Как только соглашение подпишется, школу построим. Год, полтора максимум", – заверил Жумангарин. 28 мая 2026 года состоялась церемония закладки капсулы Международной образовательной инфраструктуры "Казахстан – Сириус". Проект реализуется по договоренности между главами двух государств.

