Экономика и бизнес

Аккенженов: Акционеры КТК обсуждают изменение тарифов

Фото: pexels
Министр энергетики Ерлан Аккенженов в кулуарах заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) 29 мая 2026 года рассказал, что акционеры Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) обсуждают изменение тарифов, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерлан Аккенженов сообщил, что этот вопрос рассматривался вчера.

"Требуется консенсус среди акционеров. Естественно, мы, как ресурсная страна, хотим сохранить действующий тариф, но будем рассматривать это на заседании акционеров", – добавил он.

По данным главы Минэнерго, КТК способен транспортировать 82 млн тонн нефти.

"Это мощность трубопровода. Альтернативы этому трубопроводу на сегодняшний момент нет. Из них казахстанской нефти чуть меньше – порядка 60-70 млн, в целом, экспорта казахстанской нефти. Нет такой альтернативы, не существует такого трубопровода, который мог бы эти объемы на сегодняшний момент из Казахстана транспортировать на международные рынки", – резюмировал министр.

Ранее Ерлан Аккенженов рассказал, сколько Казахстан может заработать на транзите российской нефти в Китай.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
