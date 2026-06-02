Финансы

Почему некоторым казахстанкам задерживают выплату декретных

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Аскарбек Ертаев на пресс-конференции в правительстве 2 июня 2026 года объяснил процедуру выплаты декретных, передает корреспондент Zakon.kz.

Аскарбек Ертаев заявил, что ситуация связана с пакетом документов.

"Жалуются в основном те декретницы, у кого есть вопросы к их пакету документов. Вообще, сами декретные выплаты через eGov подаются и рассматриваются в течение пяти дней. В ЦОНе заявка рассматривается восемь дней. Но по правилам, если есть вопросы к документам, которые представил заявитель, срок продлевается на 30 дней. Да, у нас таких случаев по декретным выплатам очень много, где женщина показывает справками, что она получала выплаты сразу из нескольких источников – они сразу все перепроверяются", – пояснил глава Минтруда.

По его словам, в таких случаях речь идет о дополнительных источниках заработка и нужно эти данные сверить с Комитетом государственных доходов.

"Заявитель дополнительно подает еще одну справку, что у нее были другие источники, где она получала зарплату. Эти источники перепроверяются. Инициатива идет от заявителя, которую мы должны перепроверить. Соответственно, этот вопрос продлевается на 30 дней", – резюмировал министр.

9 апреля 2026 года в пресс-службе НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан" рассказали о том, когда можно оформить декретные выплаты.

