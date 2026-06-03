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Экономика и бизнес

В Минфине отрицают утечку данных казахстанских предпринимателей

Аудит, расчет, аудитор, юридическая проверка, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 12:02 Фото: freepik
Вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах Мажилиса 3 июня 2026 года прокомментировал вопрос о том, что некоторых бизнесменов в Казахстане начали атаковать мошенники, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что в такую ситуацию попали предприниматели, которые недавно перешли на общеустановленный режим.

"Наши данные не утекают, я официально об этом заявляю. У нас есть свои службы по информбезопасности. Есть отдельный центр информационной безопасности. Какого-либо вмешательства, либо доступа к нашим данным нет. И во-вторых, даже есть условно, наши данные, если кому-то могут попасть, они не будут читабельными, то есть они несколькими кодами зашифрованы. Поэтому утечки информации нет", – заявил в ответ Ержан Биржанов.

По его словам, от мошенников сейчас никто не застрахован. Вице-министр также исключает массовый характер проблемы.

"Это, наверное, несколько случаев, и говорить, что там масштабные есть по стране, это не соответствует действительности. Это, скорее всего, какие-то единичные случаи", – резюмировал спикер.

Ранее Биржанов рассказал, кому будут направлены уведомления касательно мобильных переводов.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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