Казахстанца задержали в США в рамках спецоперации

Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) задержала гражданина Казахстана в ходе целевой операции, проведенной 5 июня 2026 года при поддержке федеральных партнеров, сообщает Zakon.kz.

По данным иностранного ведомства, еще летом 2025 года иммиграционный суд вынес решение о его депортации, однако он не явился на судебное заседание.

Сообщается, что казахстанец был взят под стражу как лицо, в отношении которого имеются подозрения в причастности к терроризму, и действует окончательное решение о его выдворении из страны.

Теперь он останется под арестом ICE до завершения процедур по организации депортации.

Также в сообщении особо отмечено, что в рамках политики действующей администрации ICE усиливает меры по соблюдению иммиграционного законодательства, включая задержание лиц, подозреваемых в терроризме или находящихся в стране нелегально.

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