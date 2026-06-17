Казахстанца задержали в США в рамках спецоперации
По данным иностранного ведомства, еще летом 2025 года иммиграционный суд вынес решение о его депортации, однако он не явился на судебное заседание.
Сообщается, что казахстанец был взят под стражу как лицо, в отношении которого имеются подозрения в причастности к терроризму, и действует окончательное решение о его выдворении из страны.
Теперь он останется под арестом ICE до завершения процедур по организации депортации.
Также в сообщении особо отмечено, что в рамках политики действующей администрации ICE усиливает меры по соблюдению иммиграционного законодательства, включая задержание лиц, подозреваемых в терроризме или находящихся в стране нелегально.
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