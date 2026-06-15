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Финансы

Третья валюта появилась в Казахстане

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, цифровой тенге, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 18:16 Фото: Zakon.kz
Вице-министр финансов Асет Турысов на брифинге в СЦК 15 июня 2026 года рассказал, в каких сферах будет применяться цифровое тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

Асет Турысов напомнил, что в 2025 году было запущено совместно с Нацбанком порядка 20 пилотных проектов по различным направлениям, включая государственные закупки, инфраструктурные проекты, субсидирование и налоговое администрирование.

"Эти пилоты показали хороший эффект. В этой связи на сегодня Национальным банком и правительством утвержден план по тиражированию цифрового тенге. Нормативно-правовое обеспечение тоже утверждено – это официально уже третья валюта в Казахстане", – заявил вице-министр.

По его словам, валюту планируют внедрять поэтапно. Она внедряется для контроля расходования бюджетных средств.

"Это третья форма национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. На сегодняшний день законодательно закреплен статус платформы цифрового тенге и порядок его функционирования. В обращение выпущено порядка 339 млрд цифровых тенге. Реализовано более 20 пилотных проектов. Применение цифрового тенге позволит повысить прозрачность и контроль за использованием бюджетных средств, обеспечить их целевое расходование", – уверен вице-министр.

Ранее сообщалось, что постановлением правления Национального банка утверждены Правила выпуска, обращения и погашения цифровых тенге.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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