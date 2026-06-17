Готов ли Казахстан к атаке дронами
Фото: pexels
Заместитель министра обороны Аскар Мустабеков в кулуарах Мажилиса 17 июня 2026 года рассказал, как работает противовоздушная оборона страны, передает корреспондент Zakon.kz.
Журналисты поинтересовались, могут ли казахстанские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) стать объектом атак.
"Противовоздушная оборона работает в штатном режиме. Все стратегически важные и административные объекты прикрыты средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Таких рисков нет", – сказал Аскар Мустабеков.
Ранее Мустабеков прокомментировал случай падения дрона в Жамбылской области.
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