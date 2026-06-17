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Общество

Готов ли Казахстан к атаке дронами

Дрон, дроны, беспилотный летательный аппарат, беспилотник, беспилотники, БПЛА, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 16:36 Фото: pexels
Заместитель министра обороны Аскар Мустабеков в кулуарах Мажилиса 17 июня 2026 года рассказал, как работает противовоздушная оборона страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, могут ли казахстанские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) стать объектом атак.

"Противовоздушная оборона работает в штатном режиме. Все стратегически важные и административные объекты прикрыты средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Таких рисков нет", – сказал Аскар Мустабеков.

Ранее Мустабеков прокомментировал случай падения дрона в Жамбылской области.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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