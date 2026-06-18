Глава Нацбанка назвал главную цель по инфляции на 2026 год

Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов 18 июня 2026 года в Сенате объяснил недавнее снижение базовой ставки и обозначил ключевые меры для дальнейшего замедления инфляции, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, инфляция в Казахстане замедлилась до 10,4% в мае текущего года с почти 13% в сентябре 2025-го.

"В этом году мы прогнозируем инфляцию в диапазоне 9-11%. В этих условиях 5 июня мы снизили базовую ставку с 18% до 17%. Вместе с тем инфляция пока остается двузначной, поэтому говорить о полной стабилизации рано. Основные риски связаны с внешними факторами, включая геополитическую нестабильность и рост мировых цен на продовольствие. Среди внутренних факторов риска – возобновление тарифов ЖКХ и ГСМ, а также рост монетарной базы", – озвучил Тимур Сулейменов.

Он подчеркнул, что важным фактором стабилизации инфляции остается фискальная консолидация.

"Ограничение трансфертов из Нацфонда на уровне 2,8 трлн тенге – это значимый дезинфляционный фактор. Важно реализовать бюджетную консолидацию на практике. Другим направлением координации является выверенная реализация программы по финансированию экономики. На наш взгляд, необходимо финансировать проекты, которые имеют стратегическую значимость. Важно, чтобы программа увеличивала добавленную стоимость в несырьевых отраслях. Рост предложения отечественных товаров на внутреннем рынке должен положительно сказаться на снижении инфляции. Главная цель на этот год – вернуть инфляцию в однозначную зону", – сказал Тимур Сулейменов.

17 июня 2026 года министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев высказался о достоверности официальных показателей инфляции и ответил на вопросы о том, насколько статистические данные соответствуют реальной динамике цен.