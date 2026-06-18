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Экономика и бизнес

Жумангарин объяснил недопоступления в бюджет Казахстана

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, экономическое развитие Казахстана, деньги, тенге, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 14:16 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 18 июня 2026 года объяснил причины неисполнения доходной части бюджета, связав их с нестабильной ситуацией на мировых рынках и снижением экспортных доходов, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что непоступления связаны с рядом факторов.

"Как вы знаете, 2025 год характеризовался очень высокой нестабильностью, связанной с геополитической ситуацией в мире. Например, если в бюджете предусмотрели стоимость нефти на уровне 75 долларов за баррель, то к концу года в среднем цена составила 69,1 доллара за баррель. При этом укрепился сам доллар – с 470 до 538 тенге за доллар", – озвучил Серик Жумангарин.

По его словам, в итоге экспорт упал с 82,3 млрд долларов до 77,3 млрд долларов. Все это сказалось на доходности бюджета.

"Например, в 2025 году поступления КПН составили 4,5 трлн тенге. Это по сравнению с 2024 годом выше на 24%. Но при этом ниже плана на 11%. То есть даже при росте недополучили от плана, так как был очень высокий план! Это связано с высокой нестабильностью на внешних рынках – доходы наших крупных производителей в связи с расходами на логистику и ценами снизились. Прогнозы и планирование не могу сказать, что очень слабые, но нужно продолжить работу по совершенствованию", – дополнил Серик Жумангарин.

Ранее глава Нацбанка назвал главную цель по инфляции на 2026 год.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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