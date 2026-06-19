Пирамида заменит НДС на вычет по сельхозпродукции – норму Налогового кодекса обсудили в Проектном офисе

Под председательством заместителя премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина состоялось заседание Проектного офиса внедрения нового Налогового кодекса Казахстана. Об этом 19 июня 2026 года рассказали в пресс-службе правительства РК, сообщает Zakon.kz.

На заседании рассмотрена одна из наиболее обсуждаемых норм нового Налогового кодекса – порядок применения льготы по НДС в отношении сельскохозяйственной продукции, продукции рыбоводства и промыслового рыболовства, использованных в целях облагаемого оборота по нулевой ставке.

"Речь идет о норме статьи 484 Налогового кодекса, предусматривающей уменьшение на 80% суммы НДС, относимого в зачет по такой продукции при экспорте". Пресс-служба правительства РК

В ходе обсуждения с отраслевыми ассоциациями, сельхозтоваропроизводителями и экспортерами было отмечено, что сохранение возможности полного возмещения НДС по экспортным поставкам станет дополнительной мерой поддержки отечественных аграриев и позволит сохранить конкурентоспособность казахстанской продукции на внешних рынках.

"По итогам заседания Проектного офиса принято решение, что для экспортеров сельхозпродукции не будет применяться корректировка суммы НДС, относимого в зачет. То есть данная норма статьи 484 Налогового кодекса будет отменена. Обоснованность требований на возврат НДС будет подтверждаться налоговой проверкой с применением так называемого "метода пирамиды", который позволяет проследить всю цепочку движения товара и уплаты налога – от сельхозпроизводителя до экспортера. При положительных результатах такой проверки экспортер сможет получить возврат ранее уплаченного НДС в полном объеме". Пресс-служба правительства РК

Отмечается, что при введении нормы по корректировке зачетного НДС одновременно была расширена льгота для сельхозтоваропроизводителей: размер уменьшения суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет, был увеличен с 70% до 80%.

Поскольку принято решение сохранить ранее действовавший механизм возврата экспортного НДС, предлагается восстановить и прежний размер льготы – 70%.

Параллельно Комитет госдоходов совместно с Нацбанком прорабатывает механизм использования цифрового тенге при возврате НДС.

Завершить работу по его внедрению планируется уже в этом году. Данный инструмент ориентирован прежде всего на экспортеров и позволит существенно сократить сроки возврата НДС. При этом его применение носит исключительно добровольный характер: бизнес сможет выбирать между действующим порядком возврата НДС и механизмом использования цифрового тенге.

Как отметил Серик Жумангарин, при принятии решения были учтены предложения отраслевых ассоциаций, сельхозтоваропроизводителей и экспортеров.

Выбранный подход позволит сохранить действующие меры поддержки аграрного сектора, обеспечить стабильные и предсказуемые условия работы для экспортеров, а также поддержать конкурентоспособность казахстанской сельскохозяйственной продукции на внешних рынках.

18 июня 2026 года стало известно, что сайты злостных неплательщиков НДС будут блокировать в Казахстане.