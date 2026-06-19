Когда завершится ремонт в аэропорту Актау

Сегодня, 19 июня 2026 года, в Комитете гражданской авиации (КГА) Министерства транспорта (МТ) Казахстана рассказали, что в аэропорту Актау продолжается реконструкция аэродромной инфраструктуры, и назвали новые сроки окончания ремонта, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что в настоящее время в международном аэропорту Актау проводятся работы по капитальному ремонту перрона, являющиеся продолжением комплексной реконструкции аэродромных покрытий, начатой в 2024 году.

"В рамках первого этапа выполнены работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы и рулежных дорожек, которые были завершены в июле 2025 года. С мая текущего года реализуется второй этап проекта, предусматривающий ремонт перрона и объектов периметровой инфраструктуры без прекращения полетов. На сегодняшний день работы по перрону выполнены на 90%, продолжается устройство оставшейся части покрытия, периметрового ограждения и дополнительного освещения. Завершение всех работ планируется до конца III квартала 2026 года". Пресс-служба КГА

Реализация проекта, как отметили в ведомстве, позволит повысить уровень безопасности полетов, расширить и усилить места стоянок воздушных судов, а также обеспечить возможность обслуживания грузовых воздушных судов большой взлетной массы.

"После завершения реконструкции аэропорт Актау сможет принимать все типы воздушных судов, включая воздушные суда категории "F", что создаст дополнительные возможности для развития транзитных и грузовых перевозок". Пресс-служба КГА

17 июня 2026 года стало известно, что Главная транспортная прокуратура вернула в госсобственность крупный земельный участок стоимостью 870 млн тенге. Более 10 лет эта территория возле аэропорта Актау не использовалась по назначению.