Акмолинская область обошла мегаполисы и стала лидером по темпам развития

В экономике Казахстана наметился примечательный тренд, доказывающий, что скорость развития региона далеко не всегда совпадает с его стартовым богатством, сообщает Zakon.kz.

По данным NBK, свежий рейтинг по инвестициям, развитию малого и среднего бизнеса и росту заработных плат преподнес сюрприз, ведь его абсолютным лидером стала Акмолинская область.

Пока признанные экономические тяжеловесы двигаются по привычной траектории, пристоличный регион демонстрирует взрывную динамику за счет редкого и мощного сочетания сильных макроэкономических показателей.

Инвестиции в основной капитал здесь продемонстрировали феноменальный взлет, увеличившись до 153,1% к 2024 году. Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства выросло на 5,2%, а объем произведенной ими продукции, работ и услуг подскочил сразу на 32,3%.

Экономический подъем отразился и на доходах населения, ведь средняя заработная плата в области увеличилась на 13,5%, а медианная выросла на 14,7%.

Если заглянуть за кулисы этого прорыва, становится очевиден эффект столичной агломерации. На территорию области уходят пригородное жилье, склады, логистические узлы, производство строительных материалов, сервисы и значительная часть агропереработки.

При этом у региона есть и мощнейшая собственная база, включающая развитое сельское хозяйство, богатый земельный фонд и отличную транспортную связность.

В итоге область получает двойную выгоду, одновременно перенимая импульс развития от расширяющегося мегаполиса и удовлетворяя колоссальный спрос на продовольственную, логистическую и производственную инфраструктуру вокруг него. Ключевой вызов для региона сегодня заключается в закреплении этого бурного роста внутри самостоятельной экономической модели.

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