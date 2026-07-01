#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

Повысить зарплату казахстанцам обещают в правительстве

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, тенге, инвестирование, инвестиции, капитал, мошенничество, мошенники, мошенник, мошеннические схемы, вид мошенничества, финансовая пирамида, пирамида, финансовые аферы, финансовая афера, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 10:06 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 1 июля 2026 года на заседании правительства поделился планами по повышению уровня зарплат, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что повышение реальных доходов населения является ключевым приоритетом правительства.

"Для этого правительством совместно с Национальным банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка реализуется Программа по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния населения на 2026-2028 годы. Также в текущем году мы приняли отдельную Программу по повышению доходов населения. Будут приняты меры по повышению заработной платы, созданию качественных рабочих мест, снижению долговой нагрузки и стимулированию развития предпринимательства", – сказал Жумангарин.

Также, по его словам, будет рассмотрен вопрос по повышению минимального размера месячной заработной платы, заработной платы гражданских служащих, доходов наемных работников через выполнение встречных обязательств.

Ранее мы писали о средней зарплате казахстанцев.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, график роста, графики роста, график, графики, экономическое развитие Казахстана
10:07, 19 ноября 2025
В правительстве определили, как повысить доходы казахстанцев
Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, экономическое развитие Казахстана, деньги, тенге
14:59, 26 июня 2026
Повысят ли осенью МЗП в Казахстане, рассказал Жумангарин
Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, график роста, графики роста, график, графики, экономическое развитие Казахстана
10:25, 19 ноября 2025
О планах повысить размер МЗП рассказали в правительстве
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Омар Жумаш
10:20, Сегодня
Борца Омара Жумаша лишили золотой медали Кубка Казахстана после нарушения кодекса WADA
Ещё один источник подтвердил уход Нурбола Жумаскалиева из &quot;Иртыша&quot;
10:14, Сегодня
Ещё один источник подтвердил уход Нурбола Жумаскалиева из "Иртыша"
Дастан Сатпаев прилетел в Лондон для участия в предсезонном сборе &quot;Челси&quot;
09:51, Сегодня
Дастан Сатпаев прилетел в Лондон для участия в предсезонном сборе "Челси"
Вингер сборной Франции Майкл Олисе приблизился к уникальному рекорду Пеле на ЧМ
09:33, Сегодня
Вингер сборной Франции Майкл Олисе приблизился к уникальному рекорду Пеле на ЧМ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: