Повысить зарплату казахстанцам обещают в правительстве

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 1 июля 2026 года на заседании правительства поделился планами по повышению уровня зарплат, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что повышение реальных доходов населения является ключевым приоритетом правительства. "Для этого правительством совместно с Национальным банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка реализуется Программа по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния населения на 2026-2028 годы. Также в текущем году мы приняли отдельную Программу по повышению доходов населения. Будут приняты меры по повышению заработной платы, созданию качественных рабочих мест, снижению долговой нагрузки и стимулированию развития предпринимательства", – сказал Жумангарин. Также, по его словам, будет рассмотрен вопрос по повышению минимального размера месячной заработной платы, заработной платы гражданских служащих, доходов наемных работников через выполнение встречных обязательств. Ранее мы писали о средней зарплате казахстанцев.

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