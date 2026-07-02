Будут ли запрещать россиянам заправляться в Казахстане, ответили в Минэнерго

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов 2 июля 2026 года в кулуарах Совета иностранных инвесторов высказался о сообщениях о возможных поставках топлива в Россию и рассказал, могут ли в стране ввести ограничения для россиян при заправке автомобилей, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у главы Минэнерго, поступало ли от российской стороны официальное обращение о поставках топлива и соответствует ли действительности информация о возможной поставке 50 тыс. тонн ГСМ в виде гуманитарной помощи.

"Вчера вечером наше Министерство энергетики выпустило официальный пресс-релиз по данному поводу, где мы подчеркнули, что официальных запросов не поступало. В случае их поступления мы обязательно рассмотрим", – ответил Аккенженов.

Отвечая на вопрос о гуманитарной помощи, министр сообщил, что соответствующих обращений также не поступало, а рассмотрение таких вопросов относится к компетенции МЧС.

Представители СМИ также поинтересовались, планируется ли вводить какие-либо ограничения для граждан России при заправке автомобилей на территории Казахстана, в том числе в случае массового спроса, а также распространяются ли действующие ограничения на использование канистр.

"У нас здесь не вижу никаких вопросов, связанных с этим. Приезжает человек, заправляет автомобиль именно в штатный бак – конечно, без проблем. (Касательно ограничения. – Прим. ред.) опять-таки существует приказ министра энергетики, где все они четко прописаны. Должен быть штатный бак автомобиля. Дополнительные баки либо установленные как-то хаотично, без разрешения соответствующих органов признаются незаконными", – дополнил Аккенженов.

По поводу публикаций российских СМИ со ссылкой на анонимные источники министр заявил, что не считает возможным комментировать неподтвержденную информацию, подчеркнув, что официальную позицию ведомства озвучивает руководство Министерства энергетики.

"Я перед вами стою – министр энергетики, официальное лицо Министерства энергетики. Я вам даю разъяснение. Какие еще могут быть какие-то источники Министерства энергетики? Это неподтвержденные источники. Другие средства массовой информации, ваши коллеги, дают какие-то непроверенные данные. Ну как это комментировать? Вы же понимаете", – резюмировал Аккенженов.

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