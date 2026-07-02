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Экономика и бизнес

Алатау станет площадкой, где компании будут тестировать новые технологии

Алатау, город Алатау, виды города Алатау, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 12:45 Фото: akorda.kz
Заместитель премьер-министра – министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Жаслан Мадиев сообщил, что город Алатау станет площадкой для тестирования и масштабирования новых технологий до их выхода на рынок, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр отметил, что Казахстан видит развитие космической отрасли не только в запуске ракетоносителей, но и в создании полной космической экосистемы – от инжиниринга и производства до спутниковых технологий и сервисов. Страна также пригласила венчурных инвесторов и международные компании присоединиться к созданию в Казахстане космической экосистемы полного цикла.

"Еще один флагманский проект – это город Алатау. Мы создаем инновационный город следующего поколения, который является песочницей для новых технологий. Алатау будет пионером по токенизации, с цифровой экономикой, с поддержкой соответствующего регулирования цифровых активов и финтеха. Также это станет одной из первых серьезных площадок для автономной эксплуатации беспилотных автомобилей, дронов и цифровых государственных услуг. Это предоставит уникальную среду для компаний для тестирования и масштабирования технологий до их выхода на рынок. Мы изыскиваем возможности для сотрудничества и приглашаем партнеров", – дополнил Мадиев.

Ранее председатель правления Kazakh Invest Султангали Кинжакулов рассказал, какие льготы сегодня предоставляют инвесторам в Казахстане.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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