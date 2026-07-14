В Казахстане подготовили более 230 новых промышленных проектов

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин на заседании правительства сообщил, что в Казахстане сформировали пул из 231 перспективного проекта и начали переговоры с потенциальными иностранными инвесторами, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам спикера, продолжается проактивная политика экономического роста.

"Для финансирования приоритетных отраслей из 1 трлн тенге выделено из бюджета холдингу "Байтерек" 398 млрд тенге. Холдингом профинансированы проекты на 5,1 трлн тенге. Дополнительно МНЭ подготовлены 10 расширенных отраслевых анализов по всем основным сырьевым сегментам. На основе них сформирован пул из 231 перспективного проекта в металлургии, нефтегазохимии, углехимии и АПК. Сформирован список из 200 ведущих иностранных компаний – потенциальных стратегических партнеров", – заявил Жумангарин.

С его слов, по итогам проводимой с марта текущего года работы уже проявили заинтересованность 40 международных компаний.

Жумангарин также отметил, что в ближайшие месяцы будут инициированы предметные переговоры с потенциальными стратегическими партнерами в каждом сегменте.

Ранее заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин назвал отрасли, которые сегодня обеспечивают основной рост экономики Казахстана, и оценил ситуацию с инвестициями.