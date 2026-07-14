Количество предпринимателей в Казахстане выросло почти на полмиллиона

Фото: Zakon.kz

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 14 июля 2026 года на заседании правительства сообщил, что с начала года число субъектов предпринимательства увеличилось более чем на 20%, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам Жумангарина, предпринимательская деятельность в стране сохраняет положительную динамику и демонстрирует устойчивость к внешним и внутренним экономическим изменениям. "По итогам I полугодия текущего года, по данным КГД, общее количество субъектов предпринимательства составило 2 млн 939 тысяч, что на 499 тысяч субъектов, или на 20,4%, больше по сравнению с началом 2026 года. При этом число самозанятых лиц составило 688 597 субъектов. Совокупная численность ИП и самозанятых выросла с 1 млн 860 тыс. до 2 млн 352 тыс., количество юрлиц – с 579 756 до 587 117. Количество плательщиков НДС выросло с 135 845 до 158 194", – озвучил он. Он подчеркнул, что изменение количества субъектов МСП повлияло и на изменения в отраслевом разрезе. "Наблюдается прирост количества малых юридических лиц по следующим отраслям: горнодобывающая промышленность на 2,9%, строительство и сельское хозяйство на 2,5%, информация и связь на 2,4%, а также рост количества средних юридических лиц по таким отраслям, как операции с недвижимым имуществом на 5,8%, финансы и страхование на 3,2%, прочие услуги на 3,1% и другие", – рассказал Жумангарин. Ранее заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин назвал отрасли, которые сегодня обеспечивают основной рост экономики Казахстана, и оценил ситуацию с инвестициями.

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