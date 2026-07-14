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Общество

Экономика Казахстана ускорилась: что сильнее всего тянет ее вверх

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 10:36 Фото: pixabay
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 14 июля 2026 года на заседании правительства назвал отрасли, которые сегодня обеспечивают основной рост экономики Казахстана, и оценил ситуацию с инвестициями, передает корреспондент Zakon.kz.

Жумангарин сообщил, что по итогам января-июня текущего года рост экономики составил 4,1%, ускорившись на 0,4 процентных пункта по сравнению с январем-маем.

"Положительная динамика обеспечена за счет увеличения темпов роста в реальном секторе с 4% в январе-мае текущего года до 5,1%. В сфере услуг также сохраняется устойчивый рост – объем услуг увеличился на 3,5%. Основным драйвером роста экономики остается ненефтяной сектор. Темпы роста ненефтяного сектора в текущем году стабильно превышают 5%. Среди отраслей наиболее высокие темпы роста демонстрируют строительство, обрабатывающая промышленность, услуги транспорта и торговля. Совокупный вклад данных отраслей в рост ВВП составляет около 85%", – озвучил он.

По его словам, положительная динамика сохраняется также в сельском хозяйстве и услугах связи.

"Драйвером роста продолжают оставаться инвестиции. В первом полугодии инвестиции в основной капитал составили 9,5 трлн тенге и выросли на 9,6%. В том числе частные инвестиции увеличились на 21,4%. Наиболее значимый рост инвестиций отмечен в информации и связи – в 2,3 раза, строительстве – на 38,7%, обрабатывающей промышленности – на 33,3%, сельском хозяйстве – на 24,6%, сфере транспорта – на 11,6%. Высокий рост инвестиций отмечается в областях Улытау и Абай, Жамбылской, Туркестанской областях", – заявил Жумангарин.

Помимо этого, он рассказал, что меняется структура инвестиций в основной капитал, и доля частных инвестиций составила 87%.

"В январе-мае текущего года внешнеторговый товарооборот составил 56,3 млрд долларов. Экспорт товаров составил 30,4 млрд долларов, в том числе экспорт обработанных товаров – 11,8 млрд долларов. Импорт товаров составил 26 млрд долларов. Сохраняется положительный торговый баланс, который превысил 4,4 млрд долларов. Одним из ключевых драйверов роста остается обрабатывающая промышленность. Рост производства составил 9,8%, что на 0,8 процентных пункта выше показателя в январе-мае текущего года. Рост зафиксирован в 17 регионах", – резюмировал спикер.

Ранее стало известно, что более 55 млрд тенге инвестиций должен привлечь Казахстан в 2026 году.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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